Revelados los nominados al Premio Puskás; golazo a Kevin Mier, entre los finalistas

Este jueves se dieron a conocer los finalistas al Premio FIFA Marta y al Premio FIFA Puskás, galardones que reconocen a los autores de los mejores goles del año y que formarán parte de los The Best FIFA Football Awards 2025.

Ambos premios destacan las anotaciones más espectaculares realizadas entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025, y su elección recaerá tanto en los aficionados como en un panel de expertos, quienes tendrán el 50% del peso de la votación cada uno.

La FIFA, en colaboración con distintos actores del mundo del fútbol, elaboró la lista de candidatos que ya puede consultarse y votarse a través del portal FIFA.com.

Al igual que en ediciones anteriores, el resultado final será producto de una votación combinada entre el público y un grupo de Leyendas FIFA, encargados de seleccionar los goles que marcaron la diferencia por su técnica, creatividad y espectacularidad.

Ya está abierta la votación para elegir el Mejor Once Femenino de la FIFA y el Mejor Once Masculino de la FIFA. Además, se entregará el Premio de la Afición de la FIFA, destinado a reconocer a una persona o grupo que haya demostrado un amor y una pasión excepcionales por el fútbol, y el Premio al Juego Limpio de la FIFA, que destacará un acto ejemplar de deportividad.



Nominados al Premio Puskás

En la selecta lista de nominados a la distinción que recibió James Rodríguez en 2014, aparecen Lamine Yamal del Barcelona, Declan Rice del Arsenal como también el jugador argentino Pedro de la Vega del Seatle Sounders de Estados Unidos, que el 31 de julio le marcó un golazo de Kevin Mier, en la victoria 7-0 sobre Cruz Azul, encuentro válido por la Leagues Cup.

Pedro De La Vega's unbelievable strike has been nominated for the FIFA Puskás Award. 👀



Rizky Ridho | Persija Jakarta vs. Arema | 9 de marzo de 2025 Kévin Rodrigues | Kasımpaşa vs. Rizespor | 9 de febrero de 2025 Declan Rice | Arsenal vs. Real Madrid | 8 de abril de 2025 Carlos Orrantía | Querétaro vs. Atlas | 16 de abril de 2025 Amr Nasser | Al Ahly vs. Pharco | 17 de abril de 2025 Alessandro Deiola | Cagliari vs. Venezia | 18 de mayo de 2025 Santiago Montiel | Independiente vs. Independiente Rivadavia | 11 de mayo de 2025 Lamine Yamal | Espanyol vs. Barcelona | 15 de mayo de 2025 Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns vs. Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025 Pedro de la Vega | Cruz Azul vs. Seattle Sounders | 31 de julio de 2025 Alerrandro | Vitória vs. Cruzeiro | 19 de agosto de 2024

Nominada al Premio Marta