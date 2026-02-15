Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Cali 1-0 Nacional

Este domingo continuaron las acciones de la séptima jornada de la Liga BetPlay I-2026 con tres partidos, y uno de ellos fue el disputaron Deportes Tolima y Once Caldas en el Manuel Murillo Toro. La balanza se inclinó para el 'vinotinto y oro', que logró su tercera victoria en lo que va del campeonato. Fue un 2-1 agónico.

El primer tiempo mostró un partido parejo al inicio, pero con el correr de los minutos, los dirigidos por Lucas González llegaron con constancia al arco defendido por Joan Parra. Tolima tuvo en Kelvin Flórez y Luis 'Chino' Sandoval a sus jugadores más desequilibrantes. También estrellaron unas pelotas en los palos.

Mientras que el 'blanco-blanco' le apostó a buscar en el área a su referente y goleador: Dayro Moreno, quien tuvo una acción clara.

Los goles en la 'Capital musical' de Colombia llegaron en el segundo tiempo. A los 60 minutos, Ever Valencia puso a celebrar a los hinchas 'pijaos' con un remate con pierna zurda. El 1-0 se subió en el marcador.



A partir de la ventaja, el cuadro ibagüereno siguió buscando, pero la esférica se estrelló en el palo. En la siguiente jugada llegó la igualdad del Once Caldas por intermedio de Felipe Gómez, al 80'.

Las emociones continuaron no pararon, y con ello las opciones de lado y lado. Tolima encontró el tanto de la victoria al 87' gracias al gol de Kelvin Flórez.

Cali respira con triunfo sobre Nacional

Deportivo Cali derrotó 1-0 a Atlético Nacional este domingo en el estadio Palmaseca, por la séptima jornada de la Liga BetPlay I-2026. El compromiso inició con ritmo intenso y opciones para ambos equipos. La primera llegada clara fue para la visita con un cabezazo de William Tesillo que pasó cerca. El conjunto azucarero sufrió un contratiempo al minuto 23 por la lesión de Emanuel Reynoso, quien fue sustituido por Avilés Hurtado. Antes del descanso, Edwin Cardona generó peligro en la pelota quieta y Nicolás Rodríguez estrelló un remate en el travesaño, mientras Pedro Gallese respondía ante un cabezazo de Alfredo Morelos.

En el inicio del segundo tiempo llegó el gol decisivo. Luis Orejuela envió un centro preciso y Juan Ignacio Dinenno conectó un cabezazo letal al 47’. Nacional reaccionó y estuvo cerca del empate, pero Gallese se convirtió en figura al atajar intentos claros de Morelos y Marlos Moreno. Cali resistió y aseguró tres puntos que lo dejan sexto en la tabla, mientras Nacional quedó noveno.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026

# Equipo P W D L DIF Goles Últimos 5 PTS 1 Inter de Bogotá 7 4 2 1 +1 11:10 W D W W D 14 2 Dep. Pasto 7 4 2 1 +1 7:6 W L D W D 14 3 Tolima 7 3 3 1 +4 8:4 D D L D W 12 4 Bucaramanga 6 2 4 0 +6 10:4 D D W D D 10 5 América 5 3 1 1 +4 7:3 W W D L W 10 6 Dep. Cali 7 3 1 3 +3 10:7 L W D L W 10 7 Once Caldas 7 2 4 1 +1 9:8 D D D W L 10 8 Fortaleza 7 2 4 1 -1 6:7 D D D D L 10 9 Atl. Nacional 4 3 0 1 +7 10:3 W W W L 9 10 Junior Barranquilla 5 3 0 2 +2 9:7 L W W L L 9 11 Llaneros 7 2 3 2 +1 7:6 D D W L L 9 12 Águilas Doradas 6 2 2 2 0 8:8 L W D W L 8 13 Millonarios 7 2 2 3 -1 6:7 L D D W W 8 14 Santa Fe 6 1 4 1 0 6:6 D D W D L 7 15 Jaguares 5 2 1 2 -4 5:9 W L D W L 7 16 Ind. Medellín 7 1 3 3 -2 8:10 D D L W D 6 17 Boyacá Chicó 7 1 1 5 -5 6:11 L D L L W 4 18 Deportivo Pereira 6 0 3 3 -4 5:9 D D L L D 3 19 Cúcuta 6 0 2 4 -5 8:13 L D D L L 2 20 Alianza Valledupar 5 0 2 3 -8 2:10 L L D L D 2

Los resultados jornada 7 de la Liga BetPlay I-2026

