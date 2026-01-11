Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz los hace y los pone en Bayern Múnich; asistencia en goleada contra Wolfsburgo

Luis Díaz los hace y los pone en Bayern Múnich; asistencia en goleada contra Wolfsburgo

El Bayern Múnich no tuvo piedad con su rival este domingo en el Allianz Arena, con una gran participación de Luis Díaz. Un gol, dos asistencias y dos autogoles provocados.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebra gol con jugadores del Bayern Múnich
Bayern Múnich Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad