Luis Díaz los hace y los pone en Bayern Múnich; asistencia en goleada contra Wolfsburgo

Bayern Múnich le pasó por encima al Wolfsburgo, este domingo, con un contundente marcador de 8-1 en el estadio Allianz Arena, con gran participación del futbolista colombiano Luis Díaz.

El atacante guajiro marcó un gol, provocó dos tantos en propia puerta de defensores rivales, y para cerrar su actuación dio una asistencia para Michael Olise, en la séptima anotación en la noche bávara. Dio otra para Harry Kane, aunque el inglés fue el que recibió y anotó un golazo de fuera del área.

Al minuto 76, Luis Díaz filtró una pelota dentro del área para el francés, quien con su calidad remató al segundo palo y así consiguió el 7-1 parcial del Bayern Múnich sobre Wolfsburgo.



Así fue la asistencia de Luis Díaz en Bayern Múnich vs Wolfsburgo, por Bundesliga: