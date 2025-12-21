Luis Díaz marcó gol, pero no convenció en Alemania; dicen que fue “sin ningún esfuerzo”

Bayern Múnich, a pesar de las numerosas bajas, goleó fácilmente (4-0) en su visita al modesto Heidenheim en el último partido de la Bundesliga en 2025, este domingo en la 15ª jornada, donde se confirmó como líder destacado. El colombiano Luis Díaz fue titular y aportó uno de los goles en esta importante victoria.

A pesar de su anotación, 'Lucho' no tuvo su noche más destacada en el juego colectivo e individual de los bávaros, algo que tampoco dejaron pasar por alto en la prensa alemana.



Luis Díaz marcó gol con Bayern Múnich, pero no convenció

El diario 'Bild' realizó la popular entrega de calificaciones luego de cada partido, y a pesar del 4-0 sobre Heindenheim, solamente le dio un puntaje de 3 al colombiano. Recordemos que en Alemania evaluan con 1 siendo la mejor nota, y 5 la peor. Con eso, 'Lucho' quedó en la mitad, y no deslumbró en su participación este domingo en el último partido del 2025.

Las palabras del citado medio alemán fueron las siguientes: "Marcó de cabeza sin ningún esfuerzo el 3-0, poco antes del pitido final (minuto 86)", dejando saber que más allá de su buena anotación, no estuvo brillante en el trámite del compromiso.

Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto: Bayern Múnich

La victoria, la decimotercera en quince partidos en este curso liguero, permite además al gigante bávaro asegurar matemáticamente el título honorífico de "campeón de invierno" (líder de la Bundesliga al término de la primera vuelta del campeonato).



Bayern acumula 41 puntos de 45 posibles y tiene 9 unidades de ventaja sobre el segundo, Borussia Dortmund (32), que el viernes había vencido 2-0 a Borussia Mönchengladbach.

El margen de los muniqueses es de 12 puntos respecto al tercero, Bayer Leverkusen, que el sábado ganó 3-1 en casa del ahora cuarto clasificado, RB Leipzig, que está también a 12 unidades de la cabeza y que es el gran perdedor de este fin de semana entre los aspirantes al título.

Los números de Bayern asustan y son ya 55 sus goles a favor, todo un récord a estas alturas de la temporada.

En el partido de este domingo, el croata Josip Stanisic abrió el marcador en el minuto 15 y el francés Michael Olise amplió la cuenta en el 32.

Durante la segunda mitad, Bayern mantuvo ese margen sin grandes complicaciones, hasta dos zarpazos finales en forma de los tantos del colombiano Luis Díaz (86') y del inglés Harry Kane (90+2').

NO PODÍA NO APARECER: Lucho Díaz cabeceó y marcó el 3-0 de Bayern Munich vs. Heidenheim.



En la tabla de máximos anotadores del campeonato, Kane se destaca todavía más, ahora con 19 dianas, once de ventaja sobre un trío de perseguidores en el que se encuentra ahora su compañero Luis Díaz, que en su primera temporada en Alemania está siendo uno de los protagonistas.

Las fiestas navideñas traen un parón de tres semanas en la Bundesliga, donde Bayern retomará la actividad el domingo 11 de enero contra Wolfsburgo, en el cierre de la 16ª jornada.

