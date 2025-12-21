Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz marcó gol, pero no convenció en Alemania; dicen que fue “sin ningún esfuerzo”

Luis Díaz marcó gol, pero no convenció en Alemania; dicen que fue “sin ningún esfuerzo”

Luego del 4-0 del Bayern Múnich sobre el Heindenheim, por Bundesliga, llegaron las calificaciones de cada uno de los jugadores, y a pesar de su anotación, lo miden con vara alta a Luis Díaz.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 21 de dic, 2025
