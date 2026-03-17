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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Luis Díaz no irá a Real Madrid porque tienen a Vinícius y Barcelona no tiene dinero para comprarlo"

"Luis Díaz no irá a Real Madrid porque tienen a Vinícius y Barcelona no tiene dinero para comprarlo"

En el programa 'Jugada Maestra', de 'Ditu', se habló de Luis Díaz, quien es figura de Bayern Múnich y que viene impresionando por su rendimiento en el fútbol europeo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Luis Díaz está haciendo una gran campaña con Bayern Múnich.
Luis Díaz está haciendo una gran campaña con Bayern Múnich.
Getty

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