"De James Rodríguez no esperen mucho en Minnesota"; pesimismo y escepticismo con el '10'

Por fin James Rodríguez tuvo su debut en la Major League Soccer (MLS) con Minnesota United. El 'crack' de la Selección Colombia disputó los últimos 25 minutos en el compromiso que su escuadra cayó goleada por 6-0 frente al Vancouver Whitecaps, de Thomas Müller, el pasado domingo. El '10' ingresó al campo de juego del BC Place cuando ya su escuadra perdía por abultado marcador; así que poco y nada pudo hacer para revertir este resultado.

Luego de que se diera su tan ansiado estreno con los 'loons', en los principales programas deportivos de la nación norteamericano analizaron qué esperar del '10' cucuteño, tras lo visto en el césped de juego. Eso sí avisaron que "no esperen mucho de él en Minnesota", debido a que en los últimos clubes ha jugado poco.

James Rodríguez en su debut con el Minnesota United - Foto: AFP

"Fue sorprendente porque pensé que el partido entre Vancouver y Minnesota era un buen encuentro y se esperaba que fuera el debut de James. Es interesante la situación en la que se encuentra el entrenador Cameron Knowles. Quieres que este jugador esté en plena forma, pueda aportar algo al equipo, pero luego lo pones a jugar en un partido que va 5-0. Es una situación complicada para él. Obviamente, te sientes mal, pero el partido ya estaba prácticamente sentenciado cuando él salió al campo. La cobertura fue excelente: '¿Crees que James está mirando a su nuevo entrenador y pensando: "Sí, gracias, míster, Gracias por eso. No, él tiene que entrar al juego", se le escuchó decir a uno de los panelistas de 'Morning Footy' de la cadena 'CBS'.



A continuación, otro de los comentaristas de dicho magazine agregó: "Habrían hablado antes de que jugara X cantidad de minutos, ya fueran 20 o 15, para ir aumentando su ritmo y luego, probablemente, la semana siguiente media hora; la siguiente una hora, y así sucesivamente. Es tan estricto para el Minnesota United como para la Selección Colombia en el Mundial. Sí, de eso se trata todo esto, de que cumpla con esto a tiempo para el verano".

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Por supuesto no dudaron en afirmar que en una Liga como la MLS, el fútbol de Rodríguez Rubio puede brillar, pero volvieron a hacer hincapié en que sólo tiene contrato hasta antes del Mundial 2026, a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

"¿Qué espera la gente de James Rodríguez? Bueno, el problema es que juega tan poco en clubes que es difícil esperar mucho. Pero para un club como Minnesota y en la MLS, es una liga que puede destacar a los jugadores creativos número 10 que no les exigen mucho en defensa. Así que creo que si el equipo funciona bien con él, podría verse bien. El problema es que solo tiene contrato para los primeros 15 partidos de la temporada, y no sabemos qué pasará después del Mundial. Por lo tanto, creo que es difícil saber qué esperar de él", terminaron por indicar.

“He played so little club football, it’s kinda difficult to expect much.”@ChrisWittyngham on expectations for James Rodríguez after his first MLS appearance with Minnesota United FC 🗣️ pic.twitter.com/oVuFyRLuc6 — Golazo America (@GolazoAmerica) March 16, 2026