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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "De James Rodríguez no esperen mucho en Minnesota"; pesimismo y escepticismo con el '10'

"De James Rodríguez no esperen mucho en Minnesota"; pesimismo y escepticismo con el '10'

La prensa especializada que sigue el tema del fútbol de la MLS ha puesto foco en el debut de James Rodríguez en su club y también han recurrido a antecedentes del colombiano en sus últimos clubes.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 17 de mar, 2026
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James Rodríguez en su debut con Minnesota United en la MLS.
James Rodríguez en su debut con Minnesota United en la MLS.
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