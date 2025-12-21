Luis Díaz no se deja y sigue los pasos a Harry Kane; tabla de goleadores de Bundesliga

Bayern Múnich cerró la mitad de la temporada de la Bundesliga como campeón de invierno, ya que terminó la primera parte de la campaña como líder de la Liga de Alemania, con Luis Díaz y Harry Kane como sus principales figuras y goleadores.

Por eso, tras el cierre de año con la camiseta de los bávaros, y con la anotación que consiguió este domingo en el triunfo 4-0 sobre el Heinfenheim, por la fecha 15 del campeonato alemán, 'Lucho' sigue ganando posiciones en la tabla de artilleros y de paso no se amilana con su compañero de equipo, el delantero inglés anteriormente nombrado.



Tabla de goleadores de la Bundesliga, con Luis Díaz en el podio

Harry Kane (Bayern Múnich) – 19 goles y 3 asistencias Luis Díaz (Bayern Múnich) – 8 goles y seis asistencias Burkardt (Eintracht Frankfurt) – 8 goles y 0 asistencias Undav (Stuttgart) – 8 goles y 0 asistencias Michael Olise (Bayern Múnich) – 7 goles y 8 asistencias

Luis Díaz volvió a meterse en el segundo puesto de la tabla de máximos artilleros hasta la mitad de temporada en Alemania, con ocho goles y seis asistencias. Sin embargo, está lejos de su compañero, quien ya registra 19 anotaciones y no ve tan fácil quedarse con el botín de oro de la Bundesliga.

Lo cierto es que la adaptación del nacido en Barrancas, La Guajira, ha sido muy rápida, se ganó su lugar como titular para el técnico Vincent Kompany, y en la temporada ya registra en total 13 tantos, entre la Champions League y torneos locales.

Luis Díaz, colombiano del Bayern Múnich. Getty Images.

Por el momento, Luis Díaz tendrá unos días de descanso junto a su familia y volverá a la acción con el Bayern Múnich el próximo domingo 11 de enero, por la fecha 16 de la Bundesliga, recibiendo al Wolfsburgo en el Allianz Arena (11:30 a.m.).



Cabe recordar que antes del partido de este domingo, 'Lucho' no disputó dos encuentros seguidos con los bávaros (Sporting Lisboa y Mainz 05), uno por Champions League y el otro por Liga de Alemania, ambos por suspensión.

La otra noticia del día sobre Luis Díaz es que anunció que tendrá su tercer hijo, luego de marcar el 3-0 contra el Heindenheim y poner su balón debajo de su camiseta y hacer un gesto con su boca y mano. Algo que minutos después confirmó su esposa Geraldine Ponce.