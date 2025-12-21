Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz no se deja y sigue los pasos a Harry Kane; tabla de goleadores de Bundesliga

Luis Díaz no se deja y sigue los pasos a Harry Kane; tabla de goleadores de Bundesliga

Tras marcar un tanto este domingo en el 4-0 del Bayern Múnich sobre Heindenheim, Luis Díaz sigue incrementando sus números con la camiseta de los bávaros, cuando apenas va la mitad de temporada.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 21 de dic, 2025
Luis Díaz Harry Kane Bundesliga
Luis Díaz y Harry Kane, goleadores del Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

