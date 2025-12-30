Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, pillado como un turista más en playas de Cartagena; hizo baile y montó en ‘banana’

Luis Díaz, pillado como un turista más en playas de Cartagena; hizo baile y montó en ‘banana’

El delantero del Bayern Múnich de Alemania apareció en las islas de la capital de Bolívar disfrutando de sus vacaciones de fin de año con familiares y amigos.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 30 de dic, 2025
Luis Díaz, de vacaciones en Cartagena con su familia.jpg
Luis Díaz con su papá y familiares, de vacaciones en Cartagena.
Foto: @luisdiaz19_.

