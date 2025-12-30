Luis Díaz, pillado como un turista más en playas de Cartagena; hizo baile y montó en ‘banana’

Luis Díaz aprovechó la pausa que hubo en el fútbol alemán para gozar como un turista más de las playas de Cartagena, a las que fue con su esposa, hijas, padre y allegados.

Y aunque el propio futbolista divulgó algunas fotografías suyas en redes sociales, también fue captado sin que se diera cuenta mientras desarrollaba diferentes actividades de recreación ofrecidas en la zona insular de la ‘Heroica’.

Fue así como el autor de 13 goles 7 asistencias con el Bayern Múnich en el segundo semestre de 2025 apareció montando en la popular ‘banana’ inflable, en tablas de surf, descansando en una hamaca y hasta haciendo un singular baile.

Lo particular es que a pesar de que se trata de una temporada de alto flujo de visitantes a la costa atlántica, el atacante de 28 años de edad pudo estar a sus anchas, pues no fue molestado o asediado por las demás personas presentes en el lugar.



Luis Diaz, de vacaciones en Cartagena

El guajiro se dejó ver tomando el sol antes de que se termine el año, como él mismo lo compartió en la siguiente serie de imágenes que fueron puestas en su cuenta de Instagram:



Publicidad

Sin embargo, eso no fue todo ya que imágenes difundidas por el diario local El Universal lo dejaron ver en diferentes situaciones de esparcimiento con sus respectivos acompañantes.

No obstante, lo más curioso fue que el paseo se cerró con un particular baile del famoso ‘Lucho’ con varios de sus compañeros.

Publicidad

Lo cierto es que después del cambio de año, Díaz deberá regresar a Europa para retomar el calendario de su equipo con un amistoso contra el Salzburgo de Austria el martes 6 de enero, mientras que el domingo 11 del mismo mes se reanudará el trasegar del Bayern en la Bundesliga con el duelo de local contra el Wolfsburgo, válido por la fecha 16 del campeonato.