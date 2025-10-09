Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ MIGUEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Lamine Yamal es el futbolista que más me ha sorprendido; es el mejor del mundo ahora"

"Lamine Yamal es el futbolista que más me ha sorprendido; es el mejor del mundo ahora"

No paran los elogios para Lamine Yamal, figura del Fútbol Club Barcelona y de la Selección España, quien, a sus 18 años, está haciendo historia a nivel mundial.

Por: EFE
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
Lamine Yamal, figura del Fútbol Club Barcelona y de la Selección España
Lamine Yamal, figura del Fútbol Club Barcelona y de la Selección España
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad