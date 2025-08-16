¿Por qué Luis Díaz jugó como lateral izquierdo, en Stuttgart vs. Bayern Múnich?

Luis Díaz hizo su debut oficial con Bayern Múnich. Después de haber sumado algunos minutos en compromisos de pretemporada, este sábado 16 de agosto, saltó a la cancha como titular en la Supercopa de Alemania y tuvo un día de ensueño. Y es que se coronó campeón y, de paso, infló las redes en el triunfo 2-1 sobre Stuttgart.

Sin embargo, la posición en la que se desempeñó llamó la atención. A lo largo de su carrera, siempre se ha visto al guajiro oficiando en el frente de ataque, ya sea por los costados, generalmente por la banda izquierda, o de centro delantero, como lo ubicó Arne Slot, en Liverpool, en ciertos casos. De hecho, alcanzó a jugar de falso '9'.

Pero Vincent Kompany, director técnico del equipo alemán, sorprendió con su planteamiento táctico y ubicó a Luis Díaz como lateral izquierdo, completando una línea de cinco en defensa. Prueba de ello es que, cuando se jugaba el minuto 23, bajó a pura velocidad, llegó al área y se lanzó para cortar un remate de Josha Vagnoman.

No fue la única vez que 'Lucho' dio una mano en defensa, evitando que el rival anotara, pues fue una constante. Razón por la que, después de los festejos, le consultaron al respecto y el colombiano contó detalles de lo que se habló con el cuerpo técnico en la previa de este determinante encuentro, donde un título estaba en juego.

Luis Díaz, campeón con Bayern Múnich de la Supercopa de Alemania. X de @FCBayern

"Se trabajó bastante y se consiguió el triunfo, que es lo importante. Ahora, lo que me pide el entrenador es que defienda y esté dispuesto a ayudar al equipo y así contragolpear y atacar mejor. Si defiendo bien, se va a poder ir a la ofensiva sin mayor problema. Era lo que me pedía el cuerpo técnico y creo que lo pude hacer", afirmó.

Por último, en la misma charla con 'ESPN', Luis Díaz expresó que "fue un partido disputado e intenso, en donde muchas de las incursiones ofensivas fueron por mi banda, pero se pudo solucionar, se hizo un buen partido, se corrió, se metió, se hicieron los dos goles y nos llevamos el triunfo, que era lo que todos queríamos".