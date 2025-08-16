Publicidad

¿Por qué Luis Díaz jugó como lateral izquierdo, en Stuttgart vs. Bayern Múnich?

¿Por qué Luis Díaz jugó como lateral izquierdo, en Stuttgart vs. Bayern Múnich?

Más allá de que lo hizo de gran manera y estuvo a la altura, sorprendió que Luis Díaz jugara en esa posición en la Supercopa de Alemania, pero el guajiro aclaró todo.

Luis Díaz, futbolista colombiano, en la Supercopa de Alemania, entre Bayern Múnich y Stuttgart
Luis Díaz, futbolista colombiano, en la Supercopa de Alemania, entre Bayern Múnich y Stuttgart
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 16, 2025 05:52 p. m.