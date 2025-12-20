Luis Díaz puede estar tranquilo en Bayern Múnich; "lo hemos dejado claro y no va a pasar"

Luis Díaz llegó a Bayern Múnich y, en poco tiempo, se consolidó, se ganó el cariño de los hinchas y ha contado con el respaldo de todo el cuerpo técnico, en cabeza de Vincent Kompany. Sin embargo, diciembre es una época del año donde los movimientos de jugadores se presentan con frecuencia, debido al mercado de pases invernal, y había expectativa por lo que haría el club alemán sobre fichajes.

Max Eberl, director deportivo del equipo teutón, habló en rueda de prensa y fue claro con relación a lo que hará la institución. "No se va a buscar a nadie, no va a pasar. Tenemos nuestra plantilla y no buscaremos jugadores. Ya les hemos dejado claro que tres futbolistas lesionados regresan y son como nuevos fichajes. En eso nos hemos centrado No traeremos a nadie externo en invierno", afirmó.

De esa manera, no llegará competencia adicional ni para Luis Díaz ni para nadie, sino que se mantendrá la nómina con la que vienen trabajando y consiguiendo buenos resultados. Ahora, el directivo hizo énfasis en un caso puntual y es el de Dayot Upamecano, quien es pretendido por el Real Madrid. Y es que el conjunto 'merengue' no la pasa bien en cuanto a defensas centrales por lesiones y bajo nivel.

Luis Díaz, delantero colombiano y figura del Bayern Múnich, celebra un gol en la Bundesliga AFP

"Llevamos un tiempo hablando y estamos avanzando bien. Cuando haya algo que anunciar, lo anunciaremos. Solo puedo decir que estamos en conversaciones. Estamos hablando de decisiones importantes que el jugador debe tomar, y queremos que se cumplan para poder avanzar con nuestros planes. Queremos concretarlos lo antes posible. Es un contrato importante para Upa y un momento crucial en su carrera. Estamos trabajando duro y veremos qué tan rápido podemos concretarlo", sentenció el director deportivo del equipo.



Por último, el entrenador, Vincent Kompany, se refirió a la buena temporada que están firmando, siendo protagonistas en Bundesliga y Champions League, siguiendo con vida en la Copa de Alemania y habiéndose coronado campeones de la Supercopa de Alemania. "Nos centramos en nosotros mismos. Espero que podamos seguir ganando partidos en la Bundesliga. La mentalidad siempre es ganar y no prestar demasiada atención a los demás", puntualizó el estratega belga, que sueña en grande con el Bayern Múnich.