"Luis Díaz se esfuerza mucho, es una amenaza, estamos contentos con su energía"

Luis Díaz completó cuatro partidos oficiales desde su llegada al Bayern Múnich procedente del Liverpool. En el último juego de los 'bávaros' en la Bundesliga que fue frente al Augsburgo, el guajiro marcó y fabricó otras oportunidades que terminó fallando, una de ellas bastante clara. No obstante, desde el elenco alemán le reconocen su esfuerzos pese a las ocasiones erradas.

El que le dio el 'pulgar arriba' al futbolista de la Selección Colombia fue el propio técnico del club, Vincent Kompany. El estratega belga alabó su entrega en cada juego desde su arribo y que en el plantel están más que contentos con él.

Luis Díaz junto a Michel Olise en medio de una celebración de gol con Bayern Múnich. X de @CopaAmerica

"Si observas el partido con atención, no siempre son sus compañeros quienes le generan las ocasiones. Él se esfuerza mucho para aprovecharlas porque siempre está activo. Para mí es más importante marcar un gol en el momento justo que marcar cuatro o cinco y luego estar cinco meses sin hacerlo", respondió Kompany al ser interrogado por el fallo claro de Díaz Marulanda.

Y a renglón seguido complementó el estratega del Bayern Múnich: "Luis siempre está ahí, siempre es una amenaza. Estamos contentos con su energía", complementó el DT belga sobre el oriundo de Barrancas.

Otras declaraciones de Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich:

- Sobre el desarrollo del compromiso frente al Augsburgo

"Claro que estamos molestos por los dos goles que encajamos, pero tuvimos muchas ocasiones y siempre fuimos peligrosos de cara al gol. Estuvimos muy bien en la primera parte, pero no durante todo el partido. Hicimos lo correcto con el balón durante largos tramos; de lo contrario, no habríamos tenido tantas ocasiones. Pero necesitamos defender con más calma en algunas situaciones. Aún queda trabajo por hacer; se trata de mantener la calma, bajar el ritmo en ciertos momentos. Luego se recupera el impulso. Encajamos dos goles con pocas ocasiones. Ya veremos en qué tenemos que trabajar. Empezamos la temporada con una pretemporada muy corta, ganamos nuestros cuatro partidos oficiales, tres de ellos fuera de casa. Actualmente estamos en la cima de la tabla con seis puntos, y además tenemos un título. No es perfecto, pero lo conseguiremos. Sabemos en qué tenemos que trabajar", indicó Kompany en declaraciones que recoge la página oficial de los 'bávaros'.