Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Luis Díaz se esfuerza mucho, es una amenaza, estamos contentos con su energía"

"Luis Díaz se esfuerza mucho, es una amenaza, estamos contentos con su energía"

Desde el Bayern Múnich le dieron el 'pulgar arriba' a Luis Díaz, quien falló una clara oportunidad de gol frente al Augsburgo. Hay que indicar que también anotó.