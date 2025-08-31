Publicidad

Gol Caracol  / Uruguay ya se alista para disputar las Eliminatorias; Perú y Chile, los rivales

Uruguay ya se alista para disputar las Eliminatorias; Perú y Chile, los rivales

Este domingo inició el arribo de los jugadores uruguayos pre convocados por Marcelo Bielsa para los juegos contra Perú y Chile. El estratega argentino ya planifica los duelos en busca del Mundial.

Selección de Uruguay, en un partido contra Venezuela
Selección de Uruguay, en un partido contra Venezuela
Foto: X/ @Uruguay
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 31, 2025 02:36 p. m.