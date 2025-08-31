Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y sus dos secuaces en Bayern Múnich; ya se llevan miradas y elogios

Luis Díaz y sus dos secuaces en Bayern Múnich; ya se llevan miradas y elogios

El guajiro brilla partido tras partido con el Bayern Múnich, pero ha tenido a dos aliados y con el que ha formado un tridente de ataque. Luis Díaz es figura en los 'bávaros'.

Luis Díaz junto a Michel Olise en medio de una celebración de gol con Bayern Múnich.
Luis Díaz junto a Michel Olise en medio de una celebración de gol con Bayern Múnich.
X de @CopaAmerica
Por: Marianella Ramos Castro
|
Actualizado: agosto 31, 2025 09:27 a. m.