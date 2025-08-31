Luis Díaz y sus dos secuaces en Bayern Múnich; ya se llevan miradas y elogios

Bayern Múnich ha tenido un inicio espectacular de temporada y en gran parte se debe a sus grandes figuras, y una de ellas es precisamente Luis Díaz. Aunque el extremo guajiro se unió para esta campaña, su adaptación ha sido muy buena y ha compaginado bien con sus compañeros dentro y fuera de las canchas en poco tiempo; aportando no sólo con goles y asistencias.

Dos partidos en Bundesliga, uno de Copa y otro más en la final de la Supercopa de Alemania, son hasta ahora los juegos que ha disputado el oriundo de Barrancas con los 'bávaros' de forma oficial, pero en los mismos ha logrado una conexión letal con Harry Kane y Michael Olise, dejando unos números impresionantes.

Luis Díaz y Harry Kane con el Bayern Múnich - Foto: AFP

Con el artillero inglés como con el atacante nacionalizado francés, 'Lucho' ha encontrado a dos 'secuaces', se están entendiendo a la perfección, tanto así que el tridente que están formando no para de llevarse las miradas y los elogios.

En ese orden de ideas fue como en una cuenta en 'X' generaron estadísticas que tiene que ver con Kane, 'Lucho' y Olise; unas cifras más que extraordinarias.

"17 goles en cuatro partidos oficiales. Ahora, el reto será mantener los números en la Champions League. El mejor tridente del mundo ahora mismo", se leyó en el perfil en 'X' de 'MarcPerez1_'.

Y es que en esos juegos donde han compartido ataque, Harry Kane ha inflado las redes contrarias en seis ocasiones, y a eso adicionarle dos asistencias. En el caso de Luis Díaz ha marcado tres tantos y ha generado dos pasegol, precisamente a Kane; mientras que Michel Olise, ha enviado el balón con rumbo a la red en cuatro oportunidades.

Ahora, esas brillantes cifras esperan mantenerlas en la Bundesliga y los diferentes partidos de los distintos torneos local y además trasladarlas a la fase de liga de la Champions League, certamen en que Bayern Múnich espera figurar precisamente con Kane, 'Lucho' y Olise, y a ellos, se les suma otro buen jugador en el ataque como es el caso de Serge Gnabry.

Harry Kane: ⚽⚽⚽️⚽⚽⚽🅰️🅰️

Michael Olise: ⚽⚽⚽⚽

Luis Díaz: ⚽🅰️🅰️⚽⚽️



¿Cuándo es el próximo partido del Bayern Múnich de Luis Díaz?

Tras el parón por la fecha FIFA de selecciones, el calendario indica que será frente al Hamburgo por la tercera jornada de la Bundesliga. La fecha de este juego es del 13 de septiembre, en el Allianz Arena y tiene horario de las 11:30 de la mañana en horario de Colombia.