Luis Díaz y Bayern Múnich, advertidos desde Alemania, tras derrota con Arsenal en Champions

La derrota del Bayern a manos del Arsenal por 3-1 -la primera en la temporada en todas las competiciones- es algo que "le viene bien al Bayern" y es algo que no debe preocupar aunque si debe invitar a reflexionar, según la prensa alemana.

"Lo bueno para los próximos meses es que el Bayern puede mostrar en qué puede mejorar para superar a un rival de ese calibre. Ello a finales de noviembre es más valioso que una victoria o un empate afortunado que sólo serviría para la estadística", dice el diario "Bild" en un comentario.

El mismo diario sostiene en el artículo, titulado "Una derrota que le viene bien al Bayern", que el club bávaro pudo estar a la altura del "actualmente mejor equipo de Europa" durante el primer tiempo y que ahora se trata de encontrar soluciones "para 584 pases, frente a 344 del Arsenal, no sirvan sólo para simular superioridad sino que lleven a algo que se refleje en el resultado".

El portal deportivo "Kicker" dice que se trata de una derrota que "no es una razón para que el Bayern se preocupe pero si para que reflexione".



"Este partido no da razón para grandes preocupaciones pero si para reflexionar. Los bávaros de Vincent Kompany quedan de momento liberados de la fama de ser el mejor equipo de Europa porque el Arsenal ha dado respuesta a la pregunta de las preguntas de cómo se puede derrotar al Bayern", dice el "Kicker".

Para el "Süddeutsche Zeitung" de Múnich "tal vez la noche le deje una lección al Bayern a partir de la cual puede trabajar".

"Han visto donde está lo más alto de Europa", dice.