Así quedó la tabla en Champions tras fecha 5, con goleada del Real Madrid y caída del Bayern

Así quedó la tabla en Champions tras fecha 5, con goleada del Real Madrid y caída del Bayern

La clasificación se alteró en las casillas de arriba debido a los sorprendentes resultados que se presentaron en la jornada del miércoles 26 de noviembre, día en que jugaron varios grandes.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 26 de nov, 2025
Champions League: así quedó la tabla de posiciones tras fecha 5.jpg
Kylian Mbappé fue la figura de la jornada con sus 4 goles al Pafos de Chipre.
Foto: Real Madrid.

