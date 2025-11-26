Así quedó la tabla en Champions tras fecha 5, con goleada del Real Madrid y caída del Bayern

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La quinta fecha de la Chanpions League se completó con 9 encuentros que complementaron los otros 9 que se habían disputado un día antes, el 25 de noviembre, con lo cual quedó completa la tabla de posiciones en la que hay nuevo líder.
Bayern Múnich de Alemania, que era puntero y no contó con el colombiano Luis Díaz, suspendido por expulsión, perdió su invicto de la temporada al caer 3-1 en su visita al Arsenal de Inglaterra, elenco que asumió el comando de la clasificación.
El otro protagonista de la fecha fue el francés Kylian Mbapeé, que marcó 4 goles con el Real Madrid de España en la victoria 3-4 en condición de visitante sobre el Olympiacos de Grecia.
A su vez, el colombiano Luis Suárez también anotó y comandó al Sporting de Portugal en su triunfo 3-0 de local sobre el Brujas de Bélgica, en tanto que el Liverpool de IngLaterra continuó en caída libre y ahora fue superado 1-4 en su propia casa por el PSV de Países Bajos.
Otros resultados que hicieron ruido fueron el 2-1 del Atlético de Madrid de sobre el Inter de Milán de Italia y el 5-3 del PSG de Francia, actual campeón, ante el Tottenham de Inglaterra.
Publicidad
⦁ Fecha 5, marcadores de noviembre 26:
Copenhague 3-2 Kairat Almaty
Pafos 2-2 Mónaco
Arsenal 3-1 Bayern Múnich
Atlético de Madrid 2-1 Inter de Milán
Eintracht Frankfurt 0-3 Atalanta
Liverpool 1-4 PSV
Olympiacos 3-4 Real Madrid
PSG 5-3 Tottenham
Sporting Lisboa 3-0 Brujas
⦁ Resultados, noviembre 25:
Ajax 0-2 Benfica
Galatasaray 0-1 Royal Union
Bodo/Glimt 2-3 Juventus
Borussia Dortmund 4-0 Villarreal
Chelsea 3-0 Barcelona
Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen
Marsella 2-1 Newcastle
Napoli 2-0 Qarabag
Slavia Praga 0-0 Athletic Bilbao
Así quedó la clasificación con los resultados completos de la jornada:
1. Arsenal (ING): 15 puntos
2. PSG (FRA): 12
3. Bayern Múnich (ALE): 12
4. Inter de Milán (ITA): 12
5. Real Madrid (ESP): 12
6. Borussia Dortmund (ALE): 10
7. Chelsea (ING): 10
8. Sporting Lisboa (POR): 10
9. Manchester City (ING): 10
10. Atalanta (ITA): 10
11.Newcastle (ING): 9
12. Atlético de Madrid (ESP): 9
13. Liverpool (ING): 9
14. Galatasaray (TUR): 9
15. PSV (NED): 8
16. Tottenham (ING): 8
17. Bayer Leverkusen (ALE): 8
18. Barcelona (ESP): 7
19. Qarabag (AZE): 7
20. Napoli (ITA): 7
21. Marsella (FRA): 6
22. Juventus (ITA): 6
23. Mónaco: 6
24. Pafos (CHP): 6
25. Royal Union (BEL): 6
26. Brujas (BEL): 4
27. AthLetic Bilbao (ESP): 4
28. Eintracht Frankfurt (ALE): 4
29. Copenhague (DIN): 4
30. Benfica (POR): 3
31. Slavia Praga (R.CH): 3
32. Bodo/Glimt (NOR): 2
33. Olympiacos (GRE): 2
34. Villarreal (ESP): 1
35. Kairat Almaty (KAZ): 1
36. Ajax (NED): 0
⦁ Martes 9 de diciembre
Kairat Almatu vs. Olympiacos
Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa
Atalanta vs. Chelsea
Barcelona vs. Eintracht Frankfurt
Inter de Milán vs. Liverpool
Mónaco vs. Galatasaray
PSV vs. Atlético de Madrid
Royal Union vs. Marsella
Tottenham vs. Slavia Praga
⦁ Miércoles 10 de diciembre
Qarabag vs. Ajax
Villareal vs. Copenhague
Athletic Bilbao vs. PSG
Bayer Leverkusen vs. Newcastle
Benfica vs. Napoli
Borussia Dortmund vs. Bodo/Glimt
Brujas vs. Arsenal
Juventus vs. Pafos
Real Madrid vs. Manchester City