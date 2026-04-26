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Gol Caracol  / Más Deportes  / ¿Quién es Sabastian Sawe, el primer atleta en correr la maratón por debajo de las dos horas?

¿Quién es Sabastian Sawe, el primer atleta en correr la maratón por debajo de las dos horas?

Este domingo 26 de abril de 2026 quedará enmarcado en la historia del deporte gracias a la impresionante marca del keniata Sabastian Sawe en la Maratón de Londres.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Sabastian Sawe corrió la maratón de Londres en 1:59:30, el primero en bajar de las dos horas.
Sabastian Sawe corrió la maratón de Londres en 1:59:30, el primero en bajar de las dos horas.
Getty Images.

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