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Gol Caracol  / Chelsea, a la final de la FA Cup; 1-0 sobre el Leeds y ahora espera por el Manchester City

Chelsea, a la final de la FA Cup; 1-0 sobre el Leeds y ahora espera por el Manchester City

El único tanto del compromiso fue anotado por el argentino Enzo Fernández, al minuto 23. Chelsea regresa a una final de la FA Cup cuatro años después.

Por: EFE
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Chelsea avanzó a la final de la FA Cup tras vencer al Leeds United.
Chelsea avanzó a la final de la FA Cup tras vencer al Leeds United.
Getty Imágenes

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