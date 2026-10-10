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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y Bayern Múnich, noche para el olvido; 2-2 con Augsburgo y dos goles anulados al guajiro

Luis Díaz y Bayern Múnich, noche para el olvido; 2-2 con Augsburgo y dos goles anulados al guajiro

Luis Díaz no contó con suerte, este sábado, en el partido de la Bundesliga, anotando dos golazos que le anularon por fuera de juego de sus compañeros. El Bayern no logra recuperar el liderato.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de oct, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz con el Bayern Múnich
AFP

Bayern Múnich volvió a ceder terreno en la Bundesliga, luego de empatar 2-2 con el Ausgburgo, este sábado, en un partido en el que no le salió nada bien al equipo bávaro, y especialmente a Luis Díaz, a quien le anularon dos golazos.

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Las anotaciones del equipo bávaro fueron de Ismael Sabari y Nathaniel Brown. Para los locales marcaron Robin Fellhauer y Rodrigo Ribeiro.

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