Luis Díaz y Bayern Múnich, noche para el olvido; 2-2 con Augsburgo y dos goles anulados al guajiro

Bayern Múnich volvió a ceder terreno en la Bundesliga, luego de empatar 2-2 con el Ausgburgo, este sábado, en un partido en el que no le salió nada bien al equipo bávaro, y especialmente a Luis Díaz, a quien le anularon dos golazos.

Las anotaciones del equipo bávaro fueron de Ismael Sabari y Nathaniel Brown. Para los locales marcaron Robin Fellhauer y Rodrigo Ribeiro.

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Acá los goles anulados a Luis Díaz, en Augsburgo vs Bayern Múnich:

🇩🇪🔴 ERA UN GOLAZO TOTAL DE LUIS DÍAZ para el Bayern Munich ante Augsburgo



Pero fue anulado por fuera de lugar previo ❌pic.twitter.com/USLNBly0XU https://t.co/Wr3UUzOJnd — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) October 10, 2026

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Le but a été annulé mais s'il vous plait regardez le but de Luis Diaz devait mettre ptdrrrrrrrrrrrrrrrrrrr



Meme quand c'est un tapin il arrive pas a mettre un but normal pic.twitter.com/j9xs2uUC9J — JeanBonBeurre #KaneBallonDor (@JeanBonBeurreL) October 10, 2026

Información en desarrollo...