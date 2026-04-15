"Tengo la esperanza de ir al Mundial 2026 con la Selección Colombia, pero sé que es difícil"

El Mundial 2026 cada vez está más cerca y por eso las selecciones nacionales que acudirán ya deben ir 'aceitando' la lista de convocados con miras a hacer una gran presentación. Colombia quiere volver a brillar luego de ausentarse en Catar 2022 y Néstor Lorenzo será el encargado de tratar de elegir a los mejores en la actualidad. En medio de esa incertidumbre sobre los nombres, apareció un jugador que fue figura en Brasil 2014 y Rusia 2018 y que sueña con ser tenido en cuenta pese a que no lo tienen en cuenta desde hace poco más de dos años.

Se trata de Juan Guillermo Cuadrado, del Pisa de la Serie A de Italia, quien tuvo una breve charla con 'Fox Deportes' sonbre la 'tricolor' y el deseo de estar en Estados Unidos-Canadá-México 2030. "Está muy cerca el Mundial, estamos con la esperanza. Siempre que hay vida, hay esperanza. Acá todavía quedan seis partidos, esperemos poder jugar y estar con un ritmo bueno, hacerlo bien y estar con la fe de ser llamado con el grupo", dijo de entrada.

Acto seguido, el nacido en Necoclí hizo referencia a la buena onda que siempre ha mantenido con todo el plantel y lo impresionado que lo tiene una estrella actual del combinado patrio. "Siempre he tenido buena relación con los compañeros, me siento parte de ese liderazgo con el respeto que me he ganado y mi forma de ser. Como los jugadores vienen a mi a preguntarme cosas. Yo recuerdo a Luis Díaz, muchísimo antes, cuando íbamos a Barranquilla había un equipo 'sparring', el Barranquilla FC. En ese equipo estaba Lucho y ya se le veia la calidad y el talento, y ver como está en un nivel muy alto y como se ha vuelto un referente para la Selección y el Bayern, es motivo de orgullo de ver la evolución de un grandísimo jugador", analizó.

Por último, Cuadrado dio cuenta de las cualidades que puede brindar ahora luego de lo que mostró en Brasil 2014 y Rusia 2018. "Hay mucha más experiencia, más maduro y completo y con la esperanza de poder estar ahí, aunque se que es difícil y voy a dar el 100% de mi para que el profe vea mi rendimiento y me convoque", concluyó.



SE ILUSIONA CON EL MUNDIAL. 🤩🇨🇴 Juan Guillermo Cuadrado platicó en exclusiva con Ana Quiles sobre su jerarquía en la Selección Colombia y la cita mundialista de 2026. #TotalSports pic.twitter.com/Bb5YbYVKsW — FOX Deportes (@FOXDeportes) April 15, 2026