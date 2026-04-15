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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Tengo la esperanza de ir al Mundial 2026 con la Selección Colombia, pero sé que es difícil"

"Tengo la esperanza de ir al Mundial 2026 con la Selección Colombia, pero sé que es difícil"

Fue figura en Brasil 2014 y Rusia 2018, hace dos años y medio no es convocado en la Selección Colombia, y no pierda la fe de ir a la Copa del Mundo. ¿Lo escuchará Néstor Lorenzo?

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Selección Colombia en Rusia 2018.
Selección Colombia en Rusia 2018.
AFP.

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