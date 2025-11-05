Los golpes en la espalda y mimos a Jhon Durán en Fenerbahçe; revelaciones que retumban en Turquía

De Jhon Durán no paran de hablar en Turquía luego de su reaparición goleadora en el importante derbi frente al Besiktas, juego donde el delantero se vistió de héroe al anotar el tanto del triunfo de los 'canarios amarillos' por 2-3.

El colombiano superó su problema en la espalda, que lo dejó algunos partidos por fuera del plantel. Luego tuvo reposo en medio de los cuidados de su club; desde territorio otomano hicieron revelaciones que retumban. ¿Qué sucedió?

Así las cosas, el periodista turco, Sercan Hamzaoğlu, indicó cuáles fueron los pasos a seguir para que Durán pudiese mejorar en el dolor que le aquejaba, los mimos que desde el Fenerbahçe le otoragron. Hubo un personaje clave en medio de todo esto, de la gran recuperación del número '10' del elenco amarillo de la ciudad de Estambul.

"Sadettin Saran trabajó duro para garantizar el regreso de Jhon Durán al campo. Él jugó un papel importante en el gol de la victoria que marcó Jhon Durán en el derbi", precisó el comunicador en declaraciones que recoge la cuenta en X de 'Fener Editör'.

Jhon Durán festejando su gol contra Besiktas. Getty Images.

¿Quién es Sadettin Saran?

Es el 'jefe' de Jhon Durán en el club turco, ya que es el presidente del club. Sadettin Saran ocupa dicho cargo en Fenerbahçe desde el pasado mes de septiembre, convirtiéndose en el 34º mandatario del importante equipo otomano.