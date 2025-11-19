Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y su racha; con Selección Colombia y con Bayern Múnich la rompe con datos

Luis Díaz y su racha; con Selección Colombia y con Bayern Múnich la rompe con datos

Luis Díaz pasa por el mejor momento de su carrera y así lo demuestran las estadísticas de su rendimiento en esta temporada. No para de sorprender a todos. ¡Vea los detalles!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 19 de nov, 2025
Comparta en:
Luis Díaz, futbolista del Bayern Múnich.
Luis Díaz, futbolista del Bayern Múnich.
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad