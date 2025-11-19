Luis Díaz y su racha; con Selección Colombia y con Bayern Múnich la rompe con datos

El desempeño de Luis Díaz en esta temporada ha sido más que superlativo. El guajiro no para de romperla con el Bayern Múnich en Europa y con la Selección Colombia no se queda atrás, como lo demostró en el partido de preparación frente a Australia, donde anotó un gol y fue de los más desequilibrantes del equipo.

Ante los oceánicos, el colombiano siempre se mostró inquietante, desbordando a los laterales y exigiendo al arquero Paul Izzo. De acuerdo con el portal de estadisticas 'SofaScore', Díaz fue el segundo mejor jugador del partido, con una calificación de ocho puntos, solo por detrás de James Rodríguez, que tuvo 8.9.

A pesar de la densidad defensiva del rival, el guajiro nunca dejó de intentarlo, registrando un total de 6 tiros (dos de ellos a puerta). Su capacidad para el desborde fue constante, completando cinco de ocho regates intentados, lo que demuestra que fue la principal válvula de escape del equipo para romper líneas en el último tercio. Aunque tuvo varios remates bloqueados (tres) por la zaga rival, su insistencia tuvo premio en los minutos finales, cuando aprovechó una jugada luchada por Rafael Santos Borré tras un pase largo de Camilo Vargas para marcar el 2-0 a puerta vacía.

Más allá de su rol como finalizador, Díaz estuvo muy involucrado en la gestación del juego ofensivo, sumando 67 toques de balón. Su precisión en el pase fue notable, con un 83% de efectividad, mostrándose especialmente seguro en campo propio y muy activo en el contrario con 27 pases precisos. Un dato revelador de su versatilidad fue su efectividad en los balones largos, conectando cuatro de cuatro, lo que indica que no solo buscó la jugada individual, sino que también supo cambiar la orientación del juego para descongestionar el ataque cuando Australia cerraba los espacios por su banda.

Luis Díaz celebra gol con la Selección Colombia

Con su gol a los 'socceroos', 'Lucho' alcanzó un registro notable en esta temporada. Ha jugado 23 partidos con su club, el Bayern Múnich, y la Selección Colombia, y en ellos ha tenido 20 participaciones de gol, suma de 13 goles y 7 asistencias. Números que demuestran que su nivel desde su llegada a Alemania no ha hecho más que crecer, y desde ya muchos lo conciben como uno de los mejores fichajes del fútbol europeo, y de los más relevantes del mundo en la actualidad.

Ahora, el talentoso extremo volverá a suelo 'teutón' para seguir siendo el terror de las defensas de la Bundesliga, empezando por este sábado cuando el Bayern enfrente al Friburgo en el Allianz Arena, en busca de volver a la senda del triunfo.