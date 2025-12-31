Síguenos en:
Millonarios, "acuerdo total" con un goleador extranjero; más refuerzos para el 2026

Millonarios, "acuerdo total" con un goleador extranjero; más refuerzos para el 2026

Con el objetivo de ser protagonista en las dos Ligas, la Copa BetPlay y la Copa Sudamericana, Millonarios sigue dando noticias en cuanto a la conformación de su nómina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de dic, 2025
Millonarios sigue sumando refuerzos para la temporada 2026
Millonarios sigue sumando refuerzos para la temporada 2026
