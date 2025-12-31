Millonarios, "acuerdo total" con un goleador extranjero; más refuerzos para el 2026

Millonarios no quiere volver a vivir lo que ocurrió en el segundo semestre del 2025, donde no clasificó a cuadrangulares, dijo adiós a la Copa BetPlay en octavos de final y sus refuerzos no estuvieron a la altura. De hecho, a mitad de camino, cambió de director técnico, con la salida de David González, que después ficharía por América de Cali, y la llegada de Hernán Torres, un viejo conocido de la casa.

Bajo ese contexto y con la finalidad de volver a ser protagonistas en los diferentes certámenes donde participen, los 'embajadores' han sido uno de los clubes que más se ha movido en el mercado de pases del fútbol colombiano. Todo empezó con la salida de Ricardo 'el Gato' Pérez como director deportivo y, en su reemplazo, quien arribó fue Ariel Michaloutsos, con paso por Newell's y River Plate.

A partir de ahí, se dio inició a un nuevo proyecto, confirmando las bajas de Neyser Villarreal, Bruno Savio, Cristián Cañozales, Juan José Ramírez, Ramiro Brochero, Iván Mauricio Arboleda y Juan Pablo Vargas. Sin embargo, así como se han ido, han llegado futbolistas, que esperan aportar experiencia, calidad y nivel a Millonarios, a quien la hinchada le ha exigido mejores resultados y luchar por los títulos.

Así las cosas, Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia y Julián Angulo vestirán la camiseta del 'azul' capitalino, desde el 2026. Pero no son los únicos, ya que, antes de que finalice el 2025, justo este miércoles 31 de diciembre, para cerrar año con 'broche de oro', dan como un hecho la contratación de un delantero goleador que llega desde el extranjero, según la prensa argentina.



Millonarios se estrena contra Bucaramanga y cierra en Valledupar Foto: Millonarios FC.

"Rodrigo Contreras jugará en Millonarios. El acuerdo ya es total; será a préstamo por un año y con opción de compra de 1,5 millones de dólares, desde Antofagasta", informó el periodista, especializado en mercado de pases, César Luis Merlo. El atacante, de 30 años, tiene un total de 70 goles en 270 partidos disputados, además de haber brindado 23 asistencias y ha sido expulsado en cinco ocasiones.

Ahora, en su más reciente temporada, vistiendo la camiseta de la Universidad de Chile, firmó diez tantos y dos asistencias, en 41 juegos disputados, entre la Supercopa de Chile, la Copa de dicho país, la Copa de Chile, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. De igual manera, sufrió un par de lesiones que lo bajaron de cuatro compromisos en el año, por una contractura y un desgarro miofascial.