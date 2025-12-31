Hugo Rodallega, premiado internacionalmente como mejor jugador de la liga colombiana en 2025

Pese a estar quemando sus últimos cartuchos en el profesionalismo, Hugo Rodallega sigue siendo uno de los jugadores de mejor nivel en Colombia, lugar al que regresó después de desarrollar gran parte de su carrera en el exterior y donde se ha venido graduando como ídolo de Independiente Santa Fe, lo que le valió para ser premiado por el diario El País de Uruguay.

El vallecaucano acumula varias finales con la escuadra albirroja, siendo la más recordada la del primer semestre de 2025, en la que estando lesionado les dio la décima estrella a los ‘cardenales’.

Rodallega ganó con Santa Fe la Liga Betlpay-I luego de hacer el gol del título de manera agónica y estando lesionado, lo que ocurrió en condición de visitante frente a Independiente Medellín.

Además, se adjudicó el ‘Botín de oro’ por ser el artillero del primer semestre de 2025 con 16 anotaciones y el máximo goleador del año con 23 conquistas, con las cuales ayudó a que su club clasificara a la Copa Libertadores de 2026 y a la Superliga de Colombia contra Junior de Barranquilla, final en la que buscará su segunda vuelta olímpica con Santa Fe.



Hugo Rodallega, el mejor de la liga colombiana en 2025

El experimentado atacante fue galardonado en los Premios El País, entregados por el diario más importante de Uruguay y medio que anualmente corona al ‘Rey de América’, galardón que en esta oportunidad fue para el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, volante de Flamengo, con el que ganó la Copa Libertadores y la primera división de Brasil.



Rodallega fue exaltado en el apartado de mejor jugador de la liga colombiana gracias a la votación de periodistas deportivos convocados para tal fin.

Además, el uruguayo Alfredo Arias fue reconocido como el mejor entrenador del fútbol colombiano en 2025 gracias a su título en el segundo semestre de la temporada con Junior de Barranquilla, club que se quedó con la categoría de equipo del año.

su vez, en la rama femenina la exaltada como mejor futbolista fue Luisa Agudelo, arquera del Deportivo Cali, elenco con el que llegó hasta la final de la Copa Libertadores.