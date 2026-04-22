Síguenos en:
Tendencias:
NESTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz ya superó a dos leyendas de Bayern Múnich y aún tiene margen para dejarlos tirados

Luis Díaz ya superó a dos leyendas de Bayern Múnich y aún tiene margen para dejarlos tirados

Los números de Luis Díaz en Bayern Múnich en cuanto a goles se refiere son impresionantes y aún puede establecer un récord más importante.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de abr, 2026
Comparta en:
Luis Díaz, figura en Bayern Múnich.
Luis Díaz, figura en Bayern Múnich.
Getty Imágenes

Publicidad

Publicidad

Publicidad