Luis Díaz ya superó a dos leyendas de Bayern Múnich y aún tiene margen para dejarlos tirados

Luis Díaz empieza a dejar huella en el Bayern Múnich con cifras que lo ponen, desde ya, por encima de dos referentes históricos del club como Arjen Robben y Franck Ribéry en cuanto a rendimiento en una sola temporada. De acuerdo con la comparación de registros goleadores, el colombiano suma 24 tantos en la campaña 2025-26, superando los mejores cursos individuales de ambos extremos europeos.

En el caso de Robben, su temporada más productiva con el conjunto bávaro fue la 2009-10, en la que alcanzó 23 goles. También firmó campañas destacadas como la 2013-14 (21) y la 2014-15 (19), pero ninguna logró superar la marca que ya impuso Díaz en su primer año en Alemania. Por su parte, Ribéry tuvo su pico goleador en la 2007-08 con 19 anotaciones, quedando igualmente por debajo del registro actual del atacante colombiano.

Luis Díaz marcó un golazo con Bayern Múnich en la Champions League frente al Real Madrid en el Allianz Arena. Getty Imágenes

With up to 9 games left to play, Luis Diaz has already surpassed Arjen Robben and Franck Ribery’s best goal-scoring seasons at Bayern. 🤯🔥 pic.twitter.com/eVAKU9IQrA — Score 90 (@Score90_) April 21, 2026

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Lo llamativo del caso es que Díaz aún tiene margen para ampliar la diferencia. Con la temporada en curso y competencias por disputar, su cifra puede seguir creciendo, lo que elevaría aún más el listón frente a dos jugadores que marcaron una época dorada en el Bayern.

Además del impacto inmediato en términos de rendimiento por temporada, los números globales también ofrecen contexto. Arjen Robben cerró su etapa en el Bayern con 144 goles en 309 partidos, mientras que Franck Ribéry acumuló 124 tantos en 425 encuentros. En ese sentido, Díaz todavía está lejos de esas cifras históricas, pero su inicio sugiere un potencial competitivo si logra mantener regularidad en las próximas campañas.

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En la presente temporada, el colombiano ha respondido en diferentes competiciones, con participación en Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania y Supercopa, consolidándose como una de las principales armas ofensivas del equipo. Su capacidad de adaptación y aporte inmediato han sido determinantes para explicar el impacto estadístico que hoy lo pone en conversación con nombres de peso en la historia reciente del club.

Si bien las trayectorias de Robben y Ribéry se construyeron a lo largo de varios años y con títulos incluidos, el arranque de Luis Díaz en el Bayern Múnich abre un escenario interesante. Con una sola temporada, ya logró superar sus mejores registros goleadores individuales y, si mantiene el ritmo, podría empezar a recortar distancia en los acumulados históricos del club.