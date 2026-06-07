Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRIGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Jugó con 16 años en la Selección Colombia de mayores y mira por encima del hombro a James Rodríguez

Jugó con 16 años en la Selección Colombia de mayores y mira por encima del hombro a James Rodríguez

James Rodríguez es uno de los referentes de la Selección Colombia, pero en las últimas horas llamaron la atención unas declaraciones de un futbolista, también 'cafetero', que expresó que en su 'prime' fue mejor que el '10'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de jun, 2026
Comparta en:
James Rodríguez, figura de la Selección Colombia.
James Rodríguez, figura de la Selección Colombia.
Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol

La Selección Colombia se alista para un nuevo Mundial, cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá donde los dirigidos por Néstor Lorenzo esperan realizar una buena participación teniendo en cuenta a las figuras que tienen en sus filas, siendo uno de ellos, James Rodríguez.

El cucuteño es uno de los referentes de la 'tricolor' por el fútbol que le ha brindado al combinado de nuestro país en los últimos años y por esa zurda mágica que se gasta, pero en las últimas horas llamaron la atención unas declaraciones de un futbolista, también 'cafetero', que expresó que en su 'prime' fue mejor que James.

James Rodríguez, capitán y mediocampista de la Selección Colombia, se prepara para el Mundial 2026
James Rodríguez, capitán y mediocampista de la Selección Colombia, se prepara para el Mundial 2026
AFP

Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, estará en el Mundial 2026
Selección Colombia

Luis Díaz ante el gran escenario del Mundial; el guajiro se presenta como uno de los debutantes

Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
EN VIVO
Ciclismo

Tour Auvergne - Rhône-Alpes, EN VIVO: siga la etapa 1 de la competencia

Publicidad

Dicho jugador es Johnnier Montaño, quien debutó a los 15 años con la Selección Colombia de mayores en la Copa América de Paraguay 1999.

332093_Jhonnier Montaño
Jhonnier Montaño jugará en su sexto equipo en Perú - Archivo

Montaño estuvo como invitado en el podcast ‘Enfocados’, que es conducido por los exjugadores peruanos Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Éstos le preguntaron al exAlianza Lima por James Rodríguez: “¿En tu prime, fuiste más bravo que James?, fue la consulta, y
Johnnier no dudó en afirmar: "Yo digo que sí“.

Publicidad

A renglón seguido también le mencionaron a Juan Fernando Quintero, haciendo prácticamente la misma consulta, de quién era mejor en su mejor momento futbolístico si el actual jugador de River Plate o él, a lo que Montaño agregó: "En su prime, claro que yo".

Eso sí, el exfutbolista vallecaucano también le dedicó algunas palabra de elogio hacia Quintero Paniagua. "Pero mi jugador es Quintero, es un abusivo".

¿Quién es Jhonnier Montaño?

Es un exfutbolista profesional colombiano que jugaba como mediocampista ofensivo, siendo ampliamente recordado por ser el jugador más joven en marcar un gol en la historia de la Copa América (a los 16 años y 171 días) y por su destacada trayectoria en el fútbol peruano.

Publicidad

¿En qué equipos jugó Johnnier montaño?

  • América de Cali (Colombia)
  • Quindío (Colombia)
  • Parma (Italia)
  • Hellas Verona (Italia)
  • Piacenza (Italia)
  • Cortuluá (Colombia)
  • Santa Fe (Colombia)
  • Al-Wakrah (Catar)
  • Konyaspor (Turquía)
  • Sport Boys (Perú)
  • Alianza Lima (Perú)
  • Universidad San Martín (Perú)
  • Melgar (Perú)
  • Academia Cantolao (Perú)
Luis Díaz, extremo de la Selección Colombia.
Selección Colombia

"Colombia tiene a Luis Díaz, que es una superestrella"; dijo jugador de selección europea

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, en un partido preparatorio entre Argentina y Portugal
Gol Caracol

Lionel Messi y el histórico récord al que podría llegar con Argentina; ¿'tiembla' Cristiano Ronaldo?

Luis Díaz festejando anotación con la Selección Colombia.
Selección Colombia

Luis Díaz, el llamado a llevar la 'batuta' de la Selección Colombia, como James Rodríguez en 2014

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

James Rodríguez

Selección Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad