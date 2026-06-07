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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 7 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 7 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY domingo 7 de junio, con la Selección Colombia en acción frente a Jordania y duelos de fogueo. ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de jun, 2026
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La Selección Colombia se enfrenta a Jordania en partido de preparacipon.
La Selección Colombia se enfrenta a Jordania en partido de preparacipon.
Foto tomada del X de @FCFSeleccionCol

Para este domingo 7 de junio, el calendario futbolero indica una serie de compromisos de preparación de cara al Mundial 2026, destacando el que jugarán la Selección Colombia y Jordania. Dicho juego lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal de Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 7 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Selección Colombia
Gol Caracol

A qué hora juega HOY la Selección Colombia en juego preparatorio contra Jordania previo al Mundial

Jordania perdió por lesión a Ibrahim Sabra por grave lesión, antes del Mundial.
Selección Colombia

¿Por qué Jordania eligió a la Selección Colombia como rival, para duelo preparatorio?

Partidos EN VIVO HOY, domingo 7 de junio del 2026:

EquiposHora/Canal
Liechtenstein vs. Chipre8:00 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium
R.D Congo vs. Colombia8:00 a.m. - Maurice Revello Tournament - Win
China vs. Túnez11:30 a.m. - Maurice Revello Tournament - Win
Dinamarca vs. Ucrania11:30 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium
Kosovo vs. Andorra1:00 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
Croacia vs. Eslovenia1:45 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium, ESPN
Grecia vs. Italia2:00 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
Colombia vs. Jordania6:00 p.m.- Amistoso - Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
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