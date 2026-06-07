Partidos EN VIVO HOY 7 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Para este domingo 7 de junio, el calendario futbolero indica una serie de compromisos de preparación de cara al Mundial 2026, destacando el que jugarán la Selección Colombia y Jordania. Dicho juego lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal de Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 7 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, domingo 7 de junio del 2026:

Equipos Hora/Canal Liechtenstein vs. Chipre 8:00 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium R.D Congo vs. Colombia 8:00 a.m. - Maurice Revello Tournament - Win China vs. Túnez 11:30 a.m. - Maurice Revello Tournament - Win