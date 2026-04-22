Tottenham y una medida extrema para ayudar a sus futbolistas en medio de la lucha por no descender

El Tottenham ha publicado una oferta de trabajo buscando un psicólogo que ayude a sus futbolistas en la pelea por no descender al Championship (Segunda división inglesa). Los 'Spurs', a cinco jornadas del final, están a dos puntos de la salvación y no conocen la victoria en liga en todo 2026. Su únicos triunfos del año llegaron en la Champions League, donde quedaron eliminados en octavos de final contra el Atlético de Madrid.

"El Tottenham está comprometido en crear un ambiente de rendimiento de clase mundial para nuestro primer equipo masculino. Como parte de esta ambición, estamos buscando un psicólogo que se una a nuestro equipo de trabajo".

"Como parte de un equipo multidisciplinario, liderarás la prestación de apoyo psicológico a jugadores profesionales de élite. El puesto abarca el apoyo individual a los jugadores, el trabajo sistémico con el cuerpo técnico y el personal de rendimiento, y el desarrollo de una cultura de rendimiento con enfoque psicológico en todo el equipo. Este puesto requiere un profesional con credibilidad, discreción y gran eficacia en el entorno de la Premier League, capaz de generar confianza con jugadores y entrenadores, y que actúe con el rigor profesional propio del más alto nivel", dijo el club en la oferta del puesto de trabajo.

La última vez que el Tottenham descendió a la Segunda división fue en la temporada 1976-1977 y el club se ha visto inmerso en esta situación apenas siete años después de alcanzar la final de la Liga de Campeones y un año después de conquistar la Europa League contra el Manchester United.



Tottenham empató 2-2 con Manchester City en la Premier League Foto: AFP

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Los 'Spurs' vienen en una sequía de partidos victoriosos, el último encuentro que el Tottenham Hotspur ganó fue el 18 de marzo, contra los de Simeone, Atlético de Madrid el 18 de marzo de 2026 por La Liga de Campeones. Entre tanto, por la Premier League no ha conseguido ganar ningún encuentro en lo que va del año.

Su última victoria en esté torneo fue el 7 de febrero de 2026 ante el Manchester United (2-0). Desde aquel momento los dirigidos por el Roberto De Zerbi no han logrado tener una alegría con sus aficionados.