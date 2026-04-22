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Gol Caracol  / Tottenham y una medida extrema para ayudar a sus futbolistas en medio de la lucha por no descender

Tottenham y una medida extrema para ayudar a sus futbolistas en medio de la lucha por no descender

Los 'spurs' no pasan por el mejor momento en la Premier League, puesto que no consiguen una victoria desde febrero y están a muy poco de descender al Championship.

Por: EFE
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Tottenham empató 2-2 con Manchester City en la Premier League
Tottenham empató 2-2 con Manchester City en la Premier League
Foto: AFP

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