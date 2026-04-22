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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación de la Flecha Valona 2026: Paul Seixas, campeón

Clasificación de la Flecha Valona 2026: Paul Seixas, campeón

La edición 90 de la Flecha Valona dejó como ganador al francés Paul Seixas, quien se impuso en el último paso por el Mur de Huy.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Paul Seixas, ciclista francés.
Paul Seixas, ciclista francés.
Getty Images.

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