Clasificación de la Flecha Valona 2026: Paul Seixas, campeón

Este miércoles 22 de abril, la Flecha Valona 2026 se llevó a cabo entre las localidades de Herstal y Mur de Huy con un recorrido de 200 kilómetros y once puertos de alta montaña. El ganador fue el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), quien atacó en los últimos metros y ganó por primera vez esta clásica belga. El suizo Maurco Schmid (Team Jayco AlUla) y el británico Ben Tulett (Visma Lease a Bike) completaron el podio.



Clasificación de la Flecha Valona 2026

Paul Seixas – Decathlon AG2R La Mondiale Team – 4:35:29 Mauro Schmid – Team Jayco AlUla – +0:03 Ben Tulett – Team Visma | Lease a Bike – +0:03 Benoît Cosnefroy – UAE Team Emirates - XRG – +0:03 Mattias Skjelmose – Lidl - Trek – +0:08 Alex Baudin – EF Education - EasyPost – +0:08 Ion Izagirre – Cofidis – +0:10 Lenny Martinez – Bahrain - Victorious – +0:10 Romain Grégoire – Groupama - FDJ United – +0:10 Andreas Kron – Uno-X Mobility – +0:10

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