Clasificación de la Flecha Valona 2026: Paul Seixas, campeón

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Este miércoles 22 de abril, la Flecha Valona 2026 se llevó a cabo entre las localidades de Herstal y Mur de Huy con un recorrido de 200 kilómetros y once puertos de alta montaña. El ganador fue el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), quien atacó en los últimos metros y ganó por primera vez esta clásica belga. El suizo Maurco Schmid (Team Jayco AlUla) y el británico Ben Tulett (Visma Lease a Bike) completaron el podio.
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