Luis Javier Suárez, héroe del Sporting Lisboa: golazo de taco y victoria 2-1 sobre Nacional

El delantero colombiano Luis Javier Suárez volvió a anotar con el Sporting Lisboa este domingo en la 20ª jornada de la Liga Portugal y le dio la victoria a su equipo 2-1 frente al Nacional de Madeira en el tiempo de descuento.

En un encuentro pasado por agua, los goles tardaron en llegar y fue en el minuto 72 cuando Pedro Gonçalves puso al Sporting por delante tras una jugada en la que Trincão remató, pero se encontró con el arquero visitante, tras lo que acabó rematando 'Pote'.

La ventaja no le duró mucho a los 'leones', ya que en el minuto 76 el paraguayo Alan Núñez empató a un gol, tras aprovechar un mal despeje de Rui Silva previo a un disparo inicial del brasileño Gabriel Verón.

Luis Javier Suárez, delantero samario del Sporting Lisboa. AFP

El 'cafetero' Suárez Charris anotó un gol en el 88' que puso temporalmente al Sporting por delante en el marcador, aunque acabó siendo anulado porque estaba fuera de juego. Finalmente, anotó otro tanto en el 90+6 que le acabó dando la victoria a los locales.



El Sporting Lisboa llegaba a este encuentro con la moral alta tras batir al Athletic Club en San Mamés (2-3) y clasificarse directamente para los octavos de Champions League.



¿Cómo va el Sporting Lisboa en la Liga de Portugal?

Con la victoria de este domingo, los 'leones' suman otros tres puntos vitales y siguen segundos en la clasificación general con 51 puntos.

Como líder se mantiene el Porto, con 55 enteros, y a la espera de disputar este lunes 2 de febrero su partido correspondiente a esta jornada, mientras que el Benfica ocupa el tercer lugar de la tabla con 45 puntos. El Nacional es umdécimo, con 20 puntos.



