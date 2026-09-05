Luis Javier Suárez está imparable con el Sporting Lisboa; vea su nuevo gol por Liga de Portugal

Este sábado, Sporting Lisboa enfrentó a Nacional por el duelo correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Portugal, con Luis Javier Suárez como protagonista.
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Y es que, el colombiano nuevamente se reportó con gol a los 32 minutos de partido, con gran remate desde el punto blanco de penalti.
Tras una falta dentro del área, fue el 'cafetero' quien agarró la pelota y convirtió el gol del triunfo parcial para Sporting Lisboa.
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Vea el gol de Luis Javier Suárez HOY con Sporting Lisboa:
🔥🇨🇴 GOL de Luis Javier Suárez para el 1-0 parcial de Sporting CP 🇵🇹 sobre Nacional. pic.twitter.com/HlrgibIEt3— Julián Capera (@JulianCaperaB) September 5, 2026