Luis Javier Suárez está imparable con el Sporting Lisboa; vea su nuevo gol por Liga de Portugal

Este sábado, Sporting Lisboa enfrentó a Nacional por el duelo correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Portugal, con Luis Javier Suárez como protagonista.

Y es que, el colombiano nuevamente se reportó con gol a los 32 minutos de partido, con gran remate desde el punto blanco de penalti.

Tras una falta dentro del área, fue el 'cafetero' quien agarró la pelota y convirtió el gol del triunfo parcial para Sporting Lisboa.

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Vea el gol de Luis Javier Suárez HOY con Sporting Lisboa: