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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez está imparable con el Sporting Lisboa; vea su nuevo gol por Liga de Portugal

Luis Javier Suárez está imparable con el Sporting Lisboa; vea su nuevo gol por Liga de Portugal

El colombiano se volvió a reportar este sábado, con un gran tanto frente a Nacional por la Liga de Portugal. 'Lucho' no perdonó y anotó a favor de Sporting.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de sept, 2026
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Francisco Trincão y Luis Javier Suárez
Francisco Trincão y Luis Javier Suárez; jugadores del Sporting de Lisboa
AFP

Este sábado, Sporting Lisboa enfrentó a Nacional por el duelo correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Portugal, con Luis Javier Suárez como protagonista.

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Y es que, el colombiano nuevamente se reportó con gol a los 32 minutos de partido, con gran remate desde el punto blanco de penalti.

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Tras una falta dentro del área, fue el 'cafetero' quien agarró la pelota y convirtió el gol del triunfo parcial para Sporting Lisboa.

  

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