Polémica por penalti sancionado a Fortaleza frente a América; ¿Era falta?

Este sábado, por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2025, Fortaleza fue local en el Metropolitano de Techo frente al América de Cali, equipo que atraviesa un mal momento en el fútbol colombiano.

Desde el pitazo inicial, los 'amix' mostraron una mejor versión y generaron opciones claras. Sin embargo, a los 38 minutos el juez sancionó una falta de Mateo Castillo sobre Sebastián Valencia, que el mismo afectado cambió por gol para adelantar a su equipo, que hacía más por el resultado.

No obstante, la jugada causó malestar en los jugadores y el cuerpo técnico de América. A pesar de las protestas, el árbitro Alejandro Moncada se mantuvo firme en su decisión, sin necesidad de recurrir al VAR.



Así fue el penalti sancionado a Fortaleza

🧐⚽¡El árbitro decretó penal a favor de Fortaleza por esta jugada en el área de América!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/ceKGLINrNn — Win Sports (@WinSportsTV) September 13, 2025

Sin embargo, la cuenta especializada en arbitraje ‘El VAR Central’ le dio la razón al árbitro, al señalar que sí existió un leve contacto por parte del jugador de América.

Publicidad

✅ ES PENAL: Castillo de América realiza una entrada deslizante y el primer contacto lo genera con su propia pierna izquierda. No es algo violento ni desmedido pero si llega a ser imprudencia. Llega tarde. El VAR Nicolás Gallo corroboró la decisión de Moncada #LigaBetPlay pic.twitter.com/DuOVPq0UaZ — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) September 13, 2025