Síguenos en::
Tendencias:
GOL LUIS DÍAZ HOY
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Polémica por penalti sancionado a Fortaleza frente a América; ¿Era falta?

Polémica por penalti sancionado a Fortaleza frente a América; ¿Era falta?

Los 'amix' se fueron en ventaja en el primer tiempo gracias a un gol de Sebastián Valencia, que generó controversia en el Metropolitano de Techo por parte de los 'escarlatas'.

Por: Javier García
Actualizado: septiembre 13, 2025 03:13 p. m.
Comparta en:
Fortaleza vs. América
Fortaleza vs. América
Captura televisión cerrada

Publicidad

Publicidad

Publicidad