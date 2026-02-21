Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez regresó por lo alto en Sporting Lisboa, tras su sanción: gol y victoria

Luis Javier Suárez regresó por lo alto en Sporting Lisboa, tras su sanción: gol y victoria

En una nueva demostración de por qué es el delantero titular del club portugués, el delantero colombiano, Luis Javier Suárez, siguió ampliando sus números en la temporada.

Por: EFE
Actualizado: 21 de feb, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa, celebra un gol en la Primeira Liga
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa, celebra un gol en la Primeira Liga
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad