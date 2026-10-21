Vea el gol de Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa vs. Lask, en la Champions League

El delantero colombiano Luis Javier Suárez abrió la cuenta para el Sporting de Lisboa en el duelo contra Lask, por la UEFA Champions League.

A los cinco minutos, el samario fue el encargado de cobrar un penalti y definió con un potente derechazo.

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Vea el gol de Luis Javier Suárez:

¿SE PUEDE PATEAR UN PENAL CON MÁS PRESICIÓN? Gran ejecución de Luis Suárez para anotar el 1-0 de Sporting CP vs. LASK en Lisboa.



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