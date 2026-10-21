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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea el gol de Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa vs. Lask, en la Champions League

Vea el gol de Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa vs. Lask, en la Champions League

Este miércoles, Sporting de Lisboa abrió la cuenta contra Lask con un gol de tiro penalti del delantero colombiano Luis Javier Suárez. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de oct, 2026
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Luis Javier Suárez celebra un gol con Sporting Lisboa en duelo contra Lens por la Champions League.
Luis Javier Suárez celebra un gol con Sporting Lisboa en duelo contra Lens por la Champions League.
Foto: AFP

El delantero colombiano Luis Javier Suárez abrió la cuenta para el Sporting de Lisboa en el duelo contra Lask, por la UEFA Champions League.

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A los cinco minutos, el samario fue el encargado de cobrar un penalti y definió con un potente derechazo.

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