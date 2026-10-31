Los números de Jhon Durán que ilusionan en Benfica; solo lo supera el goleador Vangelis Pavlidis

El delantero colombiano Jhon Durán ha acaparado las portadas de los últimos días en Portugal gracias a su gol contra Gil Vicente y el buen rendimiento que viene mostrando como revulsivo principal del Benfica. Y es que los números ponen al canterano del Envigado como uno de los más sobresalientes, siendo solamente superado por el gran goleador del club, Vangelis Pavlidis.

El portal portugués 'A Bola' dio un revelador dato sobre la ofensiva del plantel. "Si nadie en la plantilla tiene tantos goles como Pavlidis (17 goles en 17 partidos), tampoco hay nadie que necesite menos tiempo en el campo para marcarlos. El internacional griego marca una media de un gol cada 70 minutos. Y en este ranking es perseguido por Durán", señalan.

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Pese a los pocos minutos que el DT Marcos Silva le da, el joven de 22 años casi siempre responde. "El delantero colombiano — solo se enteró el día del partido contra Gil Vicente de que podía ser utilizado, después de que la Junta Disciplinaria anunciara la apertura de procedimientos disciplinarios que suspendieron el efecto de la tarjeta roja contra Santa Clara — necesita media hora más en el campo que Pavlidis, es decir, marca, de media, cada 100 minutos. También tiene un dedo ligero en el gatillo y ya ha reclamado cuatro víctimas — Hearts, Casa Pia, Celtic (2) y Gil Vicente", agregaron.

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Eso sí, Benfica ha tenido la fortuna de contar con varios jugadores que han aportado y le siguen la pista al colombiano. "A esta lista le siguen Gianluca Prestianni (116 minutos de media para marcar) y Dodi Lukebakio (131'), que marcaron dos goles contra el Minho el jueves. El extremo belga, al igual que Durán, forma parte de la segunda línea: solo ha sido titular en cuatro ocasiones", se lee en la nota del citado medio.



Por último, el portal recordó los episodios polémicos que ha vivido Durán en el pasado con Aston Villa, Al Nassr y Fenerbahce, aunque apuntó al negocio que pueden ejecutar los lusos con él. "El Benfica tiene una cláusula de opción de compra de 30 millones de euros y también una cláusula de preferencia para una cesión en la temporada 2027/28", concluyeron.