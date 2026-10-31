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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Johan Carbonero perdió su estatus en Internacional; de goleador a no tener minutos

Johan Carbonero perdió su estatus en Internacional; de goleador a no tener minutos

La prensa brasileña puso en contexto la preocupante realidad del colombiano Johan Carbonero bajó la era del nuevo entrenador Eduardo Baptista.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de oct, 2026
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Johan Carbonero Internacional
Johan Carbonero celebra gol con Internacional
Inter Oficial

En el Brasileirao, Internacional de Porto Alegre está teniendo una temporada para el olvido y que incluso puede tener graves consecuencias. El club colorado marcha en la casilla 18 con 35 puntos, en la zona de descenso. Por eso muchos se preguntan qué ocurre y ponen la lupa sobre jugadores que pasaron de ser figuras a contar muy poco dentro de la plantilla. Tal es el caso del colombiano Johan Carbonero.

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La prensa brasileña expuso la situación y todo tiene una sola respuesta: la poca confianza del nuevo DT. "Si sumas los cinco partidos bajo el mando de Eduardo Baptista, el delantero acumula 77 minutos en el campo. Menos que un juego completo", se lee de entrada en el informe.

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Y es que Carbonero ya ni siquiera vale como cambio fijo dentro del plantel. "La derrota por 2-1 ante Fluminense reforzó el nuevo estatus de reserva. Por segundo partido consecutivo, el colombiano no recibió ni un solo minuto". En rueda de prensa, el estratega contó porque priorizó incluso a un canterano. "João Victor me ayuda a corregir y tiene una salida rápida. Él era mi opción. Él participó bien allí (contra Botafogo) y entendí que podía hacer lo mismo", justificó.

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Para la prensa de ese país, lo de Carbonero es muy extraño por el aporte que venía haciendo como jugador de ataque. "La situación actual llama la atención porque el delantero es el máximo goleador del Inter en el Brasileirão. Marcó siete de los 37 goles del equipo en la competición y también proporcionó cuatro asistencias, lo que representa casi el 30% de los goles de Colorado en el campeonato", fueron las cifras que revelaron.

Por último, de cara al partido del próximo 3 de noviembre contra Coritiba, también es complejo que el colombiano tenga su oportunidad pese a las lesiones que presentan algunos de sus compañeros. "Incluso si se confirma la lesión en el muslo derecho de Alan Patrick, la presencia de Carbonero entre los titulares sigue siendo poco probable. Vitinho surge como una de las principales opciones para ocupar el puesto, con Bruno Henrique y Paulinho también entre las alternativas", concluyeron.

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