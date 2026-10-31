Luis Javier Suárez, advertido con tiempo en Sporting; “no puede correr ningún riesgo”

Luis Javier Suárez se sigue manteniendo como el goleador máximo de Sporting Lisboa en esta segunda temporada, registrando por el momento 12 anotaciones, entre la Liga de Portugal y la Champions League, lo que lo hace una pieza fundamental en el equipo.

Por eso, en territorio luso lanzaron una advertencia al colombiano y a uno de sus compañeros, ya que se aproxima una fecha importante, que podría definir el rumbo del título del campeonato portugués, que es el clásico contra Porto.

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En el medio ‘A Bola’ titularon que “saltan las alarmas en el Sporting: dos jugadores clave podrían perderse el clásico en el estadio Dragao. Maxi Araújo y Luis Javier Suárez están al borde de la suspensión y no pueden permitirse correr ningún riesgo en el partido contra Moreirense”.

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De esa manera avisan a ambos jugadores sudamericanos para que tengan presente este ítem de cara al próximo compromiso liguero.



Luis Javier Suárez, delantero del Sporting CP AFP

Adicional a eso, mencionaron que “a pesar de la victoria del Sporting ante Casa Pia (2-0) anoche, viernes, el partido generó preocupación respecto a las posibilidades de los Leones en el campeonato. Maxi Araújo y Luis Suárez corren el riesgo inminente de ser suspendidos y podrían perderse el clásico contra el FC Porto, correspondiente a la jornada 12 de la Liga, el 29 de noviembre”.

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Y es que en este reciente compromiso “el lateral uruguayo recibió una tarjeta amarilla durante la segunda mitad del partido contra Casa Pia, lo que lo coloca en una situación de riesgo disciplinario similar a la de Luis Suárez, quien también tiene cuatro tarjetas amarillas en la competición nacional”.

Al Sporting de Lisboa se le viene el siguiente calendario antes del partido contra Porto: Shakhtar (Champions League, martes 3 noviembre), Moreirente (Liga de Portugal, sábado 7 de noviembre), UD Serra (Copa de Portugal, 21 de noviembre), Manchester United (Champions League, 25 de noviembre), y luego si el clásico el 29 de noviembre.

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Aunque tiene varios partidos antes de ese derbi, dos son por la Liga de Campeones, y uno por la copa portuguesa, por lo que llegará exigido, pero el duelo en el que más tendrá que cuidarse será el de la liga, para no quedarse afuera del enfrentamiento frente al Porto.