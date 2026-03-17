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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez también los pone: asistencia para el gol de Pedro Gonçalves en Champions

Luis Javier Suárez también los pone: asistencia para el gol de Pedro Gonçalves en Champions

La ilusión de la remontada de Sporting Lisboa contra Bodo Glimt tomó fuerza, gracias a un excelente pase del delantero colombiano, Luis Javier Suárez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra su asistencia con Sporting Lisboa frente a Bodo Glimt, en Champions League
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra su asistencia con Sporting Lisboa frente a Bodo Glimt, en Champions League
AFP

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