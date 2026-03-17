Luis Javier Suárez también los pone: asistencia para el gol de Pedro Gonçalves en Champions

Luis Javier Suárez es la figura de Sporting Lisboa y este martes 17 de marzo, lo volvió a demostrar. Por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, en el estadio José Alvalade, brindó una asistencia contra Bodo Glimt, lo que significó el 2-0 y, por ende, el 3-2 en el marcador global. Recordemos que el conjunto luso había perdido 3-0 en la ida, en Noruega.

Cuando transcurría el minuto 61, el delantero colombiano sorprendió por la banda derecha, con una gran diagonal, ganó a pura velocidad y, adentro del área, envió un centro a ras de piso para que Pedro Gonçalves apareciera. Completamente solo, empujó el esférico y desató la fiesta en las gradas, donde estaban miles de aficionados apoyando a su escuadra.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra su asistencia con Sporting Lisboa frente a Bodo Glimt, en Champions League AFP

Asistencia de Luis Javier Suárez, en Sporting Lisboa vs. Bodo Glimt, en Champions League

¿Y SI, SÍ? Asistencia de Luis Suárez para que Pedro Goncalves solo la tenga que empujar en el 2-3 global de Sporting CP vs. Bodo/Glimt.



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