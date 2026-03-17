Luis Javier Suárez también los pone: asistencia para el gol de Pedro Gonçalves en Champions

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Luis Javier Suárez es la figura de Sporting Lisboa y este martes 17 de marzo, lo volvió a demostrar. Por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, en el estadio José Alvalade, brindó una asistencia contra Bodo Glimt, lo que significó el 2-0 y, por ende, el 3-2 en el marcador global. Recordemos que el conjunto luso había perdido 3-0 en la ida, en Noruega.
Cuando transcurría el minuto 61, el delantero colombiano sorprendió por la banda derecha, con una gran diagonal, ganó a pura velocidad y, adentro del área, envió un centro a ras de piso para que Pedro Gonçalves apareciera. Completamente solo, empujó el esférico y desató la fiesta en las gradas, donde estaban miles de aficionados apoyando a su escuadra.
¿Y SI, SÍ? Asistencia de Luis Suárez para que Pedro Goncalves solo la tenga que empujar en el 2-3 global de Sporting CP vs. Bodo/Glimt.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 17, 2026
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