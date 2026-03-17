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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Partidos de Champions League HOY en VIVO por TV con Luis Javier Suárez por la épica con Sporting

Partidos de Champions League HOY en VIVO por TV con Luis Javier Suárez por la épica con Sporting

Se definen a los primeros equipos clasificados a los cuartos de final de la Champions League, y Luis Javier Suárez quiere seguir en carrera con Sporting Lisboa. ¡Agéndese para HOY!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa.
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