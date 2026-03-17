Partidos de Champions League HOY en VIVO por TV con Luis Javier Suárez por la épica con Sporting

Este martes vuelven las emociones en la Champions League, definiéndose a los primeros equipos clasificados en los cuartos de final. Uno de esos clubes que quiere instalarse en esta instancia del certamen del 'viejo continente' es el Sporting Lisboa, que tiene como gran figura al delantero colombiano, Luis Javier Suárez.

Los 'leones' no la tendrán nada fácil contra el Bodo/Glimt, escuadra que hizo respetar su localía hace una semana en Noruega, y por ahora, se impone en la serie por marcador de 3-0. No obstante, en las toldas del elenco portugués confían en ejecutar una buena presentación en el José Alvalade, apoyado por su gente, y darle vuelta al compromiso. Suárez Charris espera liderar el barco.

Luis Javier Suárez es goleador con Sporting Lisboa en Portugal AFP

"Creemos que podemos ganar. Serán 90 minutos en casa, donde somos muy fuertes, y lo lograremos. Confiamos en que obtendremos un resultado positivo y avanzaremos a la siguiente ronda", esas fueron las palabras del atacante colombiano en la previa de la contienda.



Real Madrid, a mantener la ventaja contra el Manchester City

Otro de los duelos para HOY martes en el máximo torneo de clubes en Europa es el que protagonizarán en el Etihad Stadium, Manchester City vs. Real Madrid. Los 'merengues' llegan con renta a tierras inglesas, producto del 3-0 logrado en el Santiago Bernabéu. Federico Valverde fue la gran figura en el juego de ida de los octavos de final, al marcar los tres goles.



Del lado de los 'ciudadanos' confían en el poder goleador de su figura, Erling Haaland, para revertir el marcador y seguir en carrera en el certamen de la UEFA.

Manchester City y Real Madrid se enfrentan este martes en la Champions League. Getty

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A su vez, el vigente campeón de la Champions League, el PSG, visitará Stamford Bridge para medirse al Chelsea. Los parisinos ganan 5-2 en el global.



Partidos de la Champions League HOY en VIVO por TV

Sporting Lisboa vs. Bodo/Glimt



Día: martes 17 de marzo del 2026.

martes 17 de marzo del 2026. Hora: 12:45 de la tarde (de Colombia).

12:45 de la tarde (de Colombia). Estadio: José Alvalade (Lisboa, Portugal).

José Alvalade (Lisboa, Portugal). TV: Espn y Disney+Premium.

Espn y Disney+Premium. ONLINE: www.golcaracol.com

Manchester City vs. Real Madrid



Día: martes 17 de marzo del 2026.

martes 17 de marzo del 2026. Hora: 3:00 de la tarde (de Colombia).

3:00 de la tarde (de Colombia). Estadio: Etihad Stadium (Mánchester, Inglaterra)

Etihad Stadium (Mánchester, Inglaterra) TV: Espn y Disney+Premium.

Espn y Disney+Premium. ONLINE: www.golcaracol.com

Chelsea vs. PSG

