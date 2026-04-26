Luis Javier Suárez tuvo el gol de la victoria, pero falló y Sporting Lisboa cedió puntos

Sporting Lisboa se retrasó este domingo en la lucha por el título al empatar contra el colista AVS en la trigésima primera jornada de la Liga Portugal, en la que el máximo goleador de la competición, el colombiano, Luis Javier Suárez, volvió a quedarse en blanco por octavo partido consecutivo.

Suárez, máximo goleador de la Liga con 24 goles, fue uno de los que comenzó en el banquillo ante el ya descendido AVS, que logró mantener a raya al Sporting a pesar del dominio de los visitantes.

El tanto de los lisboetas no llegó hasta los primeros instantes de la segunda mitad, obra de Rafael Nel, quien aprovechó un despeje incompleto del también colombiano, Cristian Devenish, y envió al fondo de la red el centro del griego Vagiannidis.

La ventaja se mantuvo hasta el minuto 66, cuando el AVS empató gracias a un penalti transformado por el brasileño Pedro Lima.



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Luis Suárez saltó al césped en el minuto 57, pero se quedó sin marcar por octava vez consecutiva, seis con el club y las otras dos con la Selección Colombia.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano de Sporting Lisboa, se lemanta por la derrota con Benfica Getty Images

A tres jornadas del final, el Sporting, que aún tiene un partido pendiente, se queda atrás en la clasificación, donde ocupa el tercer puesto con 72 puntos, a tres del Benfica y a 10 del líder, el Oporto.