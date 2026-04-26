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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez tuvo el gol de la victoria, pero falló y Sporting Lisboa cedió puntos

Luis Javier Suárez tuvo el gol de la victoria, pero falló y Sporting Lisboa cedió puntos

A falta de tres jornadas para que se baje el telón de la Primeira Liga, el delantero colombiano, Luis Javier Suárez, no pudo ayudar a su equipo, que se aleja del título.

Por: EFE
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa, en un partido de la Liga de Portugal
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa, en un partido de la Liga de Portugal
Getty Images

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