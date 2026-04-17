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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez y Richard Ríos y la razón por la que son la sensación en Portugal

Luis Javier Suárez y Richard Ríos y la razón por la que son la sensación en Portugal

Figuras con sus respectivos equipos, Luis Javier Suárez en Sporting Lisboa y Richard Ríos en Benfica, desde territorio luso hablan de ambos colombianos.

Por: EFE
Actualizado: 17 de abr, 2026
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Richard Ríos, mediocampista de Benfica, y Luis Javier Suárez, delantero de Sporting Lisboa, en la Liga de Portugal
Richard Ríos, mediocampista de Benfica, y Luis Javier Suárez, delantero de Sporting Lisboa, en la Liga de Portugal
Getty Images

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