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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez y la verdadera razón de su sequía goleadora en Sporting; toman medidas urgentes

Luis Javier Suárez y la verdadera razón de su sequía goleadora en Sporting; toman medidas urgentes

Luis Javier Suárez es uno de los jugadores clave de la Selección Colombia para el Mundial 2026 y desde su equipo revelaron una situación que pasa el atacante ante la cantidad de partidos jugados.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero y figura en Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero y figura en Sporting Lisboa.
AFP

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