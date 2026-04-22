Terrible patada contra Luis Javier Suárez, en Porto 0-0 Sporting; expulsado Alan Varela

El Sporting y el Porto empataron 0-0 este miércoles en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Portugal, pero los de Lisboa clasificaron a la gran final ya que en la ida habían ganado 1-0. El colombiano Luis Javier Suárez disputó todo el partido y fue noticia esta vez no por un gol, sino por una dura patada que recibió.

Al minuto 86, el atacante samario punteó la pelota en un ataque de su equipo, y ahí fue cuando el argentino Alan Varela terminó impactando el tobillo derecho del jugador de nuestro país.

Por supuesto, Luis Javier Suárez quedó con claras señas de dolor en el piso, fue atendido por el cuerpo médico del Sporting Lisboa, y el juez central le mostró la roja al jugador del Porto, por lo que los 'dragones' terminaron el compromiso con un hombre menos.



Así fue la dura patada contra Luis Javier Suárez, en Porto 0-0 Sporting: