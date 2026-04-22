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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Terrible patada contra Luis Javier Suárez, en Porto 0-0 Sporting; expulsado Alan Varela

Terrible patada contra Luis Javier Suárez, en Porto 0-0 Sporting; expulsado Alan Varela

En los minutos finales del partido de vuelta de la semifinal de Copa de Portugal, el colombiano Luis Javier Suárez sufrió una temible entrada en uno de sus tobillos, que causó preocupación.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Luis Javier Suárez Porto vs Sporting
Luis Javier Suárez y una dura patada en Porto vs Sporting - Foto:
Getty Images

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