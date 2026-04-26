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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez y Richard Ríos recibieron un 'baldado de agua fría' en Liga de Portugal

Luis Javier Suárez y Richard Ríos recibieron un 'baldado de agua fría' en Liga de Portugal

A pesar de que tanto el delantero de Sporting Lisboa, Luis Javier Suárez, como el mediocampista de Benfica, Richard Ríos, han sido protagonistas, llegó una mala noticia.

Por: AFP
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Richard Ríos, mediocampista de Benfica, y Luis Javier Suárez, delantero de Sporting Lisboa, en un partido de la Liga de Portugal
Richard Ríos, mediocampista de Benfica, y Luis Javier Suárez, delantero de Sporting Lisboa, en un partido de la Liga de Portugal
Getty Images

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