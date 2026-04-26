Luis Javier Suárez y Richard Ríos recibieron un 'baldado de agua fría' en Liga de Portugal

El Oporto está ya a un paso de proclamarse campeón de la liga portuguesa después de ganar 2-1 como visitante al Estrela da Amadora este domingo en la 31ª jornada del campeonato.

Un doblete del turco Deniz Gül dio el triunfo a los Dragones, que mantienen así una ventaja de siete puntos sobre el segundo, el Benfica, que el sábado había presionado con un triunfo 4-1 sobre el Moreirense.

Richard Ríos, mediocampista de Benfica, y Luis Javier Suárez, delantero de Sporting Lisboa, en la Liga de Portugal Getty Images

Con tres jornadas por disputarse -un máximo de nueve unidades en juego-, el Oporto del veterano defensor brasileño, Thiago Silva, puede ser campeón matemáticamente el sábado de la nueva semana, en su partido como local ante el Alverca.