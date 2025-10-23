Tour de Francia 2026: así será el recorrido de las 21 etapas

No se recuerda una edición en la que el Tour de Francia comenzara con dos ascensos a la misma montaña y dictara su sentencia con otras dos subidas a la misma cima. El de 2026, cuyo recorrido fue presentado este jueves en París, ligará la magia de Montjuic, que albergará la meta de las dos primeras etapas, con la épica del Alpe d'Huez, sede de las dos que dictarán la general final de París.

Será la nota curiosa de una edición que los organizadores han querido definir como 'in crescendo', con un inicio ya muy duro, los Pirineos a pocos días de comenzar, la travesía de los cinco macizos del país y una traca final en los Alpes que aglutina buena parte de las dificultades.

Siguiendo la tendencia de las últimas ediciones, el Tour ha relegado la contrarreloj a su mínima expresión, 19 kilómetros por equipos en su primer día en las calles de Barcelona, y 26 individuales para abrir la última semana en los Alpes, la mitad de ellos en ascenso. Insuficiente para que el belga Remco Evenepoel pueda sacar una ventaja decisiva frente al esloveno Tadej Pogacar, que aparece como el máximo favorito para sumar su quinta victoria final y colocarse a la altura de los más grandes: Anquetil, Merkx, Hinault e Indurain.

En su lugar, la montaña cobra protagonismo, y lo hace con etapas más cortas y nerviosas, otro signo de los tiempos que corren, con cinco finales en alto, tres de ellos agrupados en los cuatro últimos días, dos en una de las cimas más míticas de la ronda francesa.



Etapas del Tour de Francia de 2026, que comenzará en Barcelona el 4 de julio y acabará en París el 26.



Nº Fecha Etapa Recorrido Distancia (km) 1 04/09 Etapa 1 Barcelona - Barcelona (CRE) 19 2 05/07 Etapa 2 Tarragona - Barcelona 182 3 06/07 Etapa 3 Granollers - Les Angles 196 4 07/07 Etapa 4 Carcasona - Foix 182 5 08/07 Etapa 5 Lannemezan - Pau 158 6 09/07 Etapa 6 Pau - Gavernie-Gèdre 186 7 10/07 Etapa 7 Hagetmau - Burdeos 175 8 11/07 Etapa 8 Périgueux - Bergerac 182 9 12/07 Etapa 9 Malemort - Ussel 185 — 13/07 Descanso Cantal — 10 14/07 Etapa 10 Aurillac - Le Lioran 167 11 15/07 Etapa 11 Vichy - Nevers 161 12 16/07 Etapa 12 Magny-Cours - Chalon-sur-Saône 181 13 17/07 Etapa 13 Dole - Belfort 205 14 18/07 Etapa 14 Mulhouse - Le Markstein 155 15 19/07 Etapa 15 Champagnole - Plateau de Solaison 184 — 20/07 Descanso Alta Saboya — 16 21/07 Etapa 16 Évian - Thonon-les-Bains (CRI) 26 17 22/07 Etapa 17 Chambéry - Voiron 175 18 23/07 Etapa 18 Voiron - Orcières-Merlette 185 19 24/07 Etapa 19 Gap - Alpe d'Huez 128 20 25/07 Etapa 20 Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez 171 21 26/07 Etapa 21 Thoiry - París 130