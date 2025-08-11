Publicidad

Fútbol Colombiano  / "No me importa la situación económica del Cali, yo quiero mostrar mi fútbol en Colombia"

"No me importa la situación económica del Cali, yo quiero mostrar mi fútbol en Colombia"

Uno de los flamantes refuerzos del Deportivo Cali habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre su presente y en especial del gran partido que hizo contra Millonarios en El Campín.