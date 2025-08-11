Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / América y Once Caldas, a dar guerra; comienzan los octavos de final de la Copa Sudamericana

América y Once Caldas, a dar guerra; comienzan los octavos de final de la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana regresa este martes 12 de agosto, con el enfrentamiento de los dieciséis mejores equipos en los partidos de ida. América y Once Caldas inician de local. ¡Agéndese!

América y Once Caldas disputarán octavos de final de Sudamericana
América y Once Caldas disputarán octavos de final de Sudamericana
X de América de Cali y X de Once Caldas
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 11, 2025 03:42 p. m.