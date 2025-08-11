América y Once Caldas, a dar guerra; comienzan los octavos de final de la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana 2025 vuelve al ruedo después de diecinueve días, tras los 'play-offs' que decidieron el grupo definitivo de dieciséis equipos que jugarán los octavos de final desde este martes 12 de agosto.

Entre esos 16 hay clubes con historia, siete equipos invictos y cinco que han sido campeones del torneo: Independiente del Valle (2019 y 2022), Cienciano (2003), Lanús (2013), Independiente (2010 y 2017) y Universidad de Chile (2011).

Mushuc Runa se convirtió en el primer semestre en la revelación del campeonato y marcó su camino como el mejor equipo de la fase de grupos, al terminar invicto con 16 puntos en el grupo E. Sin embargo, en el torneo local es colista, acumuló cuatro derrotas consecutivas y nueve partidos en los que no ha podido ganar. Ahora, se verá las caras este martes en la ida de los octavos de final con otro ecuatoriano, Independiente del Valle, que lidera el balompié de su país y llegó de la Libertadores a la Sudamericana, tras vencer por marcador global de 1-5 en la repesca al Vasco da Gama.

Además, cabe recordar, que Independiente del Valle es uno de los clubes tradicionales del torneo, pues ha sido bicampeón de la Copa Sudamericana al ganar los títulos en 2019 y 2022.



América y Once Caldas, los equipos colombianos

Aparte del Mushuc Runa, otros clubes que no han conocido la derrota en esta vigésima cuarta edición del torneo son Universidad Católica, Huracán, Godoy Cruz, Lanús, Cienciano y América de Cali.

América de Cali en partido de la Copa Sudamericana 2025. AFP

Gremio, que era otro de los clubes que no había perdido, cayó por 1-3 en el global en la repesca ante Alianza Lima, uno de los terceros de la fase de grupos en la Copa Libertadores.

Precisamente Alianza Lima, con el argentino Hernán Barcos y con Gaspar Gentile en el ataque, ambos reconocidos goleadores, recibirá en casa este miércoles al Universidad Católica ecuatoriano.

El América de Cali, que apeó en los 'playoffs' al brasileño Bahía, se medirá este martes con Fluminense, el equipo sudamericano que llegó más lejos en el Mundial de Clubes al caer por 0-2 en la semifinal ante el Chelsea.

Once Caldas, por su parte, será anfitrión este martes de Huracán. Duelo que promete chispas ya que el club blanco llega confiado tras vencer en los 'play-off' por global de 7-0 al San Antonio que venía de la Libertadores, mientras que su rival argentino terminó como líder del grupo C con 14 unidades.

La rivalidad Brasil-Argentina no puede faltar y la protagonizarán este jueves Atlético Mineiro y Godoy Cruz. El equipo brasileño eliminó en la repesca al colombiano Atlético Bucaramanga con el que igualó 1-1 en una disputada serie y al que superó por 3-1 en la tanda de penaltis. Godoy Cruz, por su parte, fue primero del grupo D con 12 puntos y buscará mantener su invicto en el certamen para avanzar a los cuartos de final.

La final de la Copa Sudamericana 2025 se disputará en partido único el 22 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

Sudamericana Colprensa

Partidos de ida de los octavos de final:

12 de agosto:

Once Caldas (COL) vs. Huracán (ARG)

Hora: 5:00 p.m. de Colombia

Independiente del Valle (ECU) vs. Mushuc Runa (ECU)

Hora: 7:30 p.m. de Colombia

América de Cali (COL) - Fluminense (BRA)

Hora: 7:30 p.m. de Colombia

13 de agosto:

Bolívar (BOL) vs. Cienciano (PER)

Hora: 5:00 p.m. de Colombia

Universidad de Chile (CHI) vs. Independiente (ARG)

Hora: 7:30 p.m. de Colombia

Alianza Lima (PER) vs. U. Católica (ECU)

Hora: 7:30 p.m. de Colombia

14 de agosto:

Atlético Mineiro (BRA) vs. Godoy Cruz (ARG)

Hora: 5:00 p.m. de Colombia

Central Córdoba (ARG) vs. Lanús (ARG)

Hora: 7:30 p.m. de Colombia