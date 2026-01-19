Luz para Néyser Villarreal, para debut con Cruzeiro; lo último sobre el colombiano

Néyser Villarreal es uno de los flamantes refuerzos del Cruzeiro para este 2026, luego de lograr ficharlo sin costo alguno, ya que el joven futbolista colombiano salió gratis de Millonarios, el club en el que debutó como profesional. Sin embargo, aunque el equipo de Belo Horizonte ya está jugando, el jugador de nuestro país aún no ha podido debutar.

Desde hace varios días la prensa brasileña informó que el nacido en Tumaco presentó un edema muscular antes de empezar la temporada oficial, lo que lo tiene alejado de las convocatoria del reconocido y experimentado técnico, Tite.



Novedades sobre Néyser Villarreal y su debut en Cruzeiro

Este jueves sigue la acción en el campeonato Mineirao para el equipo donde juega el colombiano, pero todo indica que aún no está listo para jugar, pero desde el cuerpo técnico dieron luces de cuándo podría estrenarse en su elenco a nivel internacional.

"El Cruzeiro también espera contar con el centrocampista Matheus Henrique y los delanteros Luís Sinisterra y Néyser Villarreal. Matheus Bachi, asistente de Tite, explicó el trabajo que se está realizando con ellos", mencionaron en 'Globo Esporte'.

Seguido a eso, detallaron que "están siguiendo el protocolo de recuperación. Creo que es muy difícil para mitad de semana, pero trabajaremos para que puedan regresar, no recaigan y regresen a la zona de entrenamiento. Queremos construir una base física con todos los atletas para que puedan jugar tanto como sea posible durante todo el año, aun sabiendo que las lesiones son parte del fútbol", por lo que llamaron a la calma y solamente hasta que esté en condiciones, junto a sus compañeros, será tenido en cuenta.



Néyser Villarreal con el Cruzeiro de Brasil - Foto: Cruzeiro Oficial

Lo cierto es que estas molestias de Néyser Villarreal es algo que también lo aquejó en su anterior club, algo que no pasó por alto en la prensa brasileña y así lo reseñaron. "También se perdió buena parte de la temporada pasada debido a una lesión de rodilla mientras jugaba para Millonarios. El delantero disputó el Mundial Sub-20 en octubre, participando en sus únicos seis partidos de la segunda mitad del año. Refuerzo para 2026, se esperaba que fuera titular en el primer partido del Campeonato Mineiro, pero sufrió un edema muscular durante la semana de preparación", finalizaron en el citado medio.

Con esto, el debut de Néyser Villarreal con la camiseta del Cruzeiro podría darse contra el Atlético Mineiro (domingo 25 de enero), o frente al Botafogo (jueves 29 de enero).