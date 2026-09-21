Continúa la polémica en España, por cuestionable arbitraje en Atlético de Madrid vs. Real Madrid

Miguel Ángel Ortiz, árbitro del derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el estadio Metropolitano, revisó este domingo la entrada de Cristian ‘Cuti’ Romero a Jude Bellingham por “confusión de identidad”, no por si era tarjeta roja, y expulsó a Dean Huijsen porque “no hay disputa del balón” y Thibaut Courtois “no está a distancia de llegar”.

Así lo reflejan los audios del VAR del derbi de este domingo, publicados en las redes sociales por la Real Federación Española de Fútbol y LaLiga.

En la tarjeta amarilla a ‘Cuti’ Romero, reclamada por el Real Madrid como roja, Daniel Jesús Trujillo, árbitro del VAR, avisa a Miguel Ángel Ortiz, que ya había amonestado a Bellingham en ese choque: “Te recomiendo una revisión para que valores un potencial error… Una confusión de identidad”.

💥 | Ortiz Arias acude a la pantalla del VAR en el Riyadh Air Metropolitano. 🔴⚪️🇪🇸



📌 ‘Cuti’ Romero llega tarde a la disputa con Bellingham y pisa con los tacos, de forma temeraria, sobre la pierna del futbolista inglés, ES ROJA



❌ Error del conjunto arbitral



🏟️ Atlético de… pic.twitter.com/SDhVZoLNhO — Laliga News (@laligaa_neews) September 20, 2026

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“Yo observo que el jugador del Atlético de Madrid es el que pisa al jugador del Madrid. Y el jugador el Madrid es el que toca balón”, añade el árbitro del VAR.



“Ok. Voy a cancelar la amarilla para el jugador del Madrid y voy a sacar amarilla al jugador del Atlético de Madrid”, concluye el árbitro del campo sobre la acción en el minuto 39.

En la segunda jugada que intervino el VAR, en el minuto 51, tras sancionar con penalti y tarjeta amarilla el agarrón de Dean Huijsen sobre Giuliano Simeone, Daniel Jesús Trujillo transmite a Miguel Ángel Ortiz: “Te recomiendo una revisión para que valores una potencial tarjeta roja por ‘dogso’, por sujetar al adversario sin disputa”.

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“Estoy delante de la pantalla ya”, le dice Ortiz.

“Yo observo que el jugador del Real Madrid sujeta al jugador sin opción de disputa de balón en una ocasión manifiesta de gol”, añade el árbitro desde el VAR

“Vale ¿Me puedes dar una amplia por favor, que quiero ver dónde esté el portero? Yo ahí he interpretado que puede llegar el portero. Controla… Vale, el portero no está a distancia de llegar. Efectivamente, no hay disputa de balón. Voy a cambiar la amarilla por la roja y mantengo el penalti”, concluyó Ortiz Arias, que expulsa a Huijsen.