James Rodríguez es novedad para Nacional vs. Junior por Liga BetPlay II-2026; acá los detalles

Este miércoles, el Atanasio Girardot se vestirá de gala para recibir el partidazo entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, pendiente por la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2026, y para este duelo, se confirmó una importante novedad con respecto a James Rodríguez.

Y es que la 'flamante' contratación del 'verdolaga' tendrá su primera titularidad con el elenco que dirige Lucas González; el exReal Madrid y Bayern Múnich saldrá 'desde el vamos' frente al vigente bicampeón del fútbol colombiano.

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Rodríguez Rubio ya había sumado minutos con el verde antioqueño contra Internacional de Bogotá, Llaneros y Millonarios. Además, en este partido frente al 'rojiblanco', James será capitán.

James Rodríguez, volante de Atlético Nacional. Foto oficial de Atlético Nacional.

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La titular de Atlético Nacional para enfrentar a Junior: Franco Armani; Néider Parra, William Tesillo, Milton Casco, Andrés Felipe Román; Felipe Marín, Elías Cabrera, James Rodríguez, Yeicar Perlaza, Andrés Sarmiento, Ian Carlo Poveda.

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¿A qué hora es Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla?

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A las 8:00 de la noche, de este miércoles 30 de septiembre, rodará el balón en el estadio Atanasio Girardot para el duelo entre 'verdolagas' y 'tiburones'.